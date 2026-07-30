В Риге без дождя и до +27 градусов - прогноз на четверг

Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Утром местами по стране сохранится туман. Ветер останется слабым, а температура воздуха повысится до +23...+28 градусов. На побережье местами будет на градус прохладнее. Уровень ультрафиолетового излучения ожидается умеренным.