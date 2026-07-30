Теплый день без осадков - синоптики обещают до +28 градусов.
В Латвии
Сегодня 08:11
В Риге без дождя и до +27 градусов - прогноз на четверг
В четверг в Латвии ожидается теплая и сухая погода. Воздух прогреется до +28 градусов, а в Риге - до +25...+27 градусов, при этом утром местами сохранится туман.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Утром местами по стране сохранится туман. Ветер останется слабым, а температура воздуха повысится до +23...+28 градусов. На побережье местами будет на градус прохладнее. Уровень ультрафиолетового излучения ожидается умеренным.
В Риге облака временами будут закрывать небо, но солнце также будет выглядывать. День пройдет без дождя, воздух прогреется до +25...+27 градусов.