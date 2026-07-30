Новый уровень подготовки врачей - в Восточной больнице заработал первый в стране Симуляционный центр

В дальнейшем в Симуляционном центре будут развивать программы практического обучения для врачей, медсестер, помощников медсестер, санитаров и других медицинских работников в соответствии с потребностями больницы. В перспективе возможности центра смогут использовать и специалисты других медицинских учреждений, а также пациенты и их родственники для практического обучения отдельным аспектам ухода.