Новый уровень подготовки врачей - в Восточной больнице заработал первый в стране Симуляционный центр
29 июля в Рижской Восточной клинической университетской больнице открылся Симуляционный центр - первый в Латвии центр такого типа, созданный непосредственно на базе больницы. Он позволит медицинскому и сестринскому персоналу совершенствовать практические навыки, отрабатывать действия в сложных клинических ситуациях и осваивать новые методы лечения и технологии прямо на рабочем месте, в тесной связи с повседневной медицинской практикой.
Главным преимуществом такого обучения станет повышение безопасности пациентов. Хорошо подготовленная медицинская команда сможет обеспечивать более качественное и эффективное лечение, а сами специалисты смогут тренироваться в безопасной среде без риска для пациентов, анализируя свои действия и совершенствуя командную работу.
На церемонии открытия министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что университетские клинические больницы Латвии являются центрами знаний, образования, науки и инноваций в сфере здравоохранения. По его словам, создание Симуляционного центра - важный шаг к современной системе профессионального обучения, который расширяет возможности больницы по повышению квалификации медицинских работников, внедрению новых технологий и обмену знаниями. Министр подчеркнул, что подобные инвестиции напрямую способствуют повышению безопасности пациентов и качества медицинской помощи.
Симуляционный центр оборудован по образцу настоящего больничного отделения. В нем есть палата интенсивной терапии и анестезиологии, комната управления и помещение для анализа проведенных тренировок. Центр оснащен современными манекенами и технологиями, позволяющими моделировать даже самые сложные клинические ситуации и различные изменения состояния пациента.
Манекены подключены к компьютерной системе, благодаря которой инструкторы могут во время тренировки изменять жизненно важные показатели, цвет кожи, реакции организма и другие параметры, максимально приближая сценарии к реальным условиям.
После каждой симуляции участники вместе с инструкторами подробно разбирают свои действия, коммуникацию и принятые решения. Такой анализ помогает закрепить практические навыки и улучшить взаимодействие внутри медицинской команды. Занятия будут проводить специально подготовленные инструкторы - сотрудники Восточной больницы, имеющие как практический, так и педагогический опыт.
Председатель правления Восточной больницы Вадим Белун отметил, что в повседневной работе больницы регулярно возникают сложные клинические ситуации, где от слаженности действий специалистов зависит жизнь пациентов. По его словам, в ходе симуляций медики отрабатывают не только профессиональные навыки, но и коммуникацию, взаимное доверие и способность принимать правильные решения в условиях высокого давления.
В дальнейшем в Симуляционном центре будут развивать программы практического обучения для врачей, медсестер, помощников медсестер, санитаров и других медицинских работников в соответствии с потребностями больницы. В перспективе возможности центра смогут использовать и специалисты других медицинских учреждений, а также пациенты и их родственники для практического обучения отдельным аспектам ухода.
Создание материально-технической базы Симуляционного центра было реализовано в рамках проекта Фонда восстановления. Общая стоимость проекта составила почти 600 000 евро. Средства были направлены на реконструкцию помещений, закупку симуляционного оборудования и внедрение технологических решений для проведения практических занятий. Центр расположен в стационаре "Гайльэзерс" Восточной больницы по адресу: улица Гипократа, 2, Рига.