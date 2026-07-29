В Саулкрастском крае сгорел гостевой дом, который принимал гостей два десятилетия
Недавно в Саулкрастском крае пожар уничтожил гостевой дом, который работал уже много лет. Предварительно причиной возгорания могло стать короткое замыкание, после которого огонь перекинулся на верхний этаж здания и крышу.
Вызов из гостевого дома в Сейской волости спасатели получили незадолго до 13.00. На территории заметили открытое пламя. Поскольку внутренняя отделка здания была выполнена из дерева, огонь распространялся очень быстро. На месте работали несколько пожарных расчетов. К тушению также подключились добровольные пожарные формирования из Инчукалнса и Кримулды.
За пределами территории журналисты "Degpunktā" встретили одну из владелиц гостевого дома. Она рассказала, что в момент происшествия ее на месте не было. Незадолго до пожара в здании находились гости, однако более подробной информацией о случившемся женщина не располагала.
По ее словам, гостевой дом работал уже 20 лет. На вопрос о том, было ли здание застраховано, она ответила, что этими вопросами лучше владеет ее супруг.
Спасательные работы продолжались семь часов. В общей сложности огнем были уничтожены помещения площадью около 300 квадратных метров - полностью выгорели второй этаж и крыша здания.