В Риге начали борьбу с испанскими слизнями: где уже рассыпают специальные гранулы

Самоуправление подчеркивает, что ограничение инвазивного вида будет успешным только в том случае, если в нем примут участие и владельцы частной собственности. Согласно закону о защите видов и биотопов, владельцы и пользователи земли обязаны проводить мероприятия по управлению инвазивными видами, чтобы не допустить их дальнейшего распространения.