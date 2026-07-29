ВИДЕО: из каждого бара звучали песни Pitbull - как Рига пережила отмену концерта
Концерт американского рэпера Pitbull в Риге отменили менее чем за сутки до его начала. Однако вечером 29 июля центр столицы не опустел. Otkrito.lv прошелся по улицам Старой Риги и увидел, как общее разочарование неожиданно превратилось в стихийную городскую вечеринку.
Еще накануне вечером тысячи поклонников готовились отправиться на Большую эстраду Межапарка. Все билеты на концерт были проданы, а организаторы ожидали более 40 000 зрителей из Латвии, других стран Балтии и из-за рубежа. Вместе с Pitbull на сцену должен был выйти американский рэпер Lil Jon.
Однако вечером 28 июля организаторы сообщили, что концерт не состоится. Во время монтажа сцены были обнаружены технические проблемы. Устранить их за оставшееся время безопасно и в соответствии с необходимыми требованиями оказалось невозможно.
Новость стала тяжелым ударом для поклонников, многие из которых уже приехали в Ригу, оплатили дорогу и забронировали жилье. Но вечером, когда в Межапарке уже должна была звучать музыка, Рига вовсе не выглядела опустевшей.
Otkrito.lv прошелся по Старому городу и убедился - людей на улицах было необычайно много. Из баров и клубов доносились песни Pitbull, компании прохожих подпевали знакомым хитам, фотографировались и продолжали праздник уже без большой сцены.
Среди гуляющих постоянно встречались люди в лысых париках. Некоторые дополняли образ темными очками, белыми рубашками и галстуками, копируя узнаваемый стиль артиста. Это популярная традиция среди поклонников Pitbull. На его концерты фанаты по всему миру приходят в лысых шапочках и авиаторских очках, превращаясь в многочисленных двойников музыканта.
К неожиданному городскому флешмобу подключились и рижские заведения. В социальных сетях бары, рестораны и клубы приглашали расстроенных поклонников не расходиться по домам, а провести вечер вместе. Появлялись тематические предложения и акции для гостей, пришедших в образе Pitbull - например, в кепке, лысом парике или с другими узнаваемыми деталями.
Конечно, вечеринка в Старой Риге не могла заменить концерт, ради которого многие ждали несколько месяцев и приехали из других стран. Вопросы о возврате денег за билеты и компенсации дополнительных расходов по-прежнему остаются. Организаторы сообщили, что порядок возврата средств будет объявлен отдельно.
Но вечером 29 июля стало ясно и другое - отмена выступления не смогла полностью испортить людям праздник. Общее разочарование неожиданно объединило поклонников, а Старая Рига на несколько часов превратилась в одну большую неофициальную Pitbull-вечеринку.