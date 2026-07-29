ВИДЕО: из каждого бара звучали песни Pitbull - как Рига пережила отмену концерта

Еще накануне вечером тысячи поклонников готовились отправиться на Большую эстраду Межапарка. Все билеты на концерт были проданы, а организаторы ожидали более 40 000 зрителей из Латвии, других стран Балтии и из-за рубежа. Вместе с Pitbull на сцену должен был выйти американский рэпер Lil Jon.