Вплоть до резиновых пуль: эксперт призвал ужесточить охрану границы Латвии
Латвии необходимо существенно усилить защиту государственной границы и ужесточить законодательство в отношении попыток ее незаконного пересечения. Такое мнение в эфире TV24 высказал основатель Латвийской ассоциации логистики и юрист Калвис Витолиньш.
По его словам, в вопросах охраны границы государство должно демонстрировать максимальную решительность.
"Жесткость должна быть. Я считаю, что как минимум необходимо разрешить использование резиновых пуль. Кроме того, в этой сфере должны быть приняты еще более жесткие нормативные меры", - заявил Витолиньш.
Эксперт напомнил, что проблема незаконного пересечения латвийской границы существовала и раньше. В качестве примера он привел период, когда Государственной пограничной охраной руководил генерал Гунарс Даболиньш. "До 2010 года пограничной службой руководил генерал Даболиньш. Он твердо придерживался своей линии. Пограничники действовали очень жестко, и все знали, что граница Латвии хорошо охраняется", - отметил юрист.
По его мнению, стране необходимо вернуть прежнюю репутацию государства, через границу которого невозможно легко попасть в Европейский союз. "Возможно, по европейским меркам это выглядело немного сурово, но граница была очень хорошо защищена. Нужно вернуться к тому, чтобы о нас снова говорили: здесь граница надежно охраняется", - подчеркнул Витолиньш.
Юрист убежден, что именно репутация надежно защищенной границы станет фактором сдерживания для нелегальных мигрантов. "Тогда они пойдут в другие страны. Это важно, потому что первое государство, которое впускает человека, затем несет ответственность за него и дальше. Нам не нужно их впускать", - заявил он.