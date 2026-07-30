Вплоть до резиновых пуль: эксперт призвал ужесточить охрану границы Латвии

По его мнению, стране необходимо вернуть прежнюю репутацию государства, через границу которого невозможно легко попасть в Европейский союз. "Возможно, по европейским меркам это выглядело немного сурово, но граница была очень хорошо защищена. Нужно вернуться к тому, чтобы о нас снова говорили: здесь граница надежно охраняется", - подчеркнул Витолиньш.