"Латвии понадобились солдаты": люди спорят о возможном призыве живущих за границей

По мнению Скуи, сейчас государство вспомнило о детях эмигрантов лишь потому, что ему понадобились люди для военной службы. "И теперь, когда им нужно больше людей для военной службы, они вдруг вспомнили о детях диаспоры". Она подчеркнула, что речь идет о молодых людях, которые выросли в других странах, имеют там работу, учебу, друзей и уже построили собственную жизнь.