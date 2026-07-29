ВИДЕО, ФОТО: на пикете в поддержку НПО возник конфликт с группой противоположно настроенных молодых людей
В среду вечером у памятника Свободы во время пикета "Руки прочь от гражданского общества" произошла острая перепалка между участниками мероприятия и прибывшими выразить свою позицию молодыми людьми с противоположными взглядами. Когда конфликт между сторонами принял более острую форму, в ситуацию вмешались стражи порядка.
В среду вечером у памятника Свободы собрались несколько десятков сторонников неправительственных организаций (НПО). Организаторы заявили, что акция посвящена роли НПО в обществе и выражению протеста против возможного сокращения их государственного финансирования. В то же время к памятнику пришли национально-консервативно настроенные молодые люди из движения "Латвия – латышам", которые попытались провести контракцию.
Пикет "Руки прочь от гражданского общества" в поддержку НПО
В среду вечером у памятника Свободы в Риге собрались несколько десятков сторонников неправительственных организаций.
Участники пикета принесли плакаты с надписями: "За Сейм, который держит свое слово"; "Только при авторитаризме гражданское общество считается плохим"; "Кто боится гражданского общества?"; "Скажи нет урбанизации, домбравизации, пунтулизации, кулбергизации" и другими.
По призыву организаторов многие участники были одеты в черную одежду. Во время акции звучали лозунги: "Репрессии не спасут государство"; "Депутаты, как же так, где демократия?"; "Кулберг, это совсем не "cool""; "НПО укрепляют страну, коалиция ее разрушает".
За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции.
Пикет "Руки прочь от гражданского общества" организовала молодежная организация Protests, связанная с партией "Прогрессивные". В организации считают, что неправительственные организации восполняют те пробелы, с которыми государственные структуры не могут справиться самостоятельно. По их мнению, НПО помогают жителям регионов, оказывают поддержку во время кризисов, предлагают решения общественных проблем и работают в сферах защиты интересов пожилых людей, семей, культуры заботы, спорта, экологии, науки и прав человека.
В качестве примера представители организации привели платформу общественных инициатив ManaBalss.lv, которая, по их мнению, позволяет жителям участвовать в демократических процессах не только во время выборов.
Организация также подчеркивает, что именно гражданское общество сыграло важную роль в оказании помощи украинским беженцам после начала войны, способствовало укреплению устойчивости латвийского общества и оперативно реагировало на кризисные ситуации.
Представители Protests раскритиковали планы пересмотра системы финансирования НПО, заявив, что государственная поддержка неправительственных организаций – это не "бессмысленная трата денег", а инвестиция в способность общества самостоятельно решать возникающие проблемы.
Кроме того, организация считает, что ослабление НПО создает риски для прав граждан и их возможностей. В заявлении также содержится критика инициатив партии "Национальное объединение", в частности высказываний о мигрантах и, по мнению организаторов, попыток ограничить академическую свободу.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Латвии Андрис Кулберг ("Объединенный список") поручил Государственной канцелярии подготовить полный анализ государственного финансирования неправительственных организаций. Ожидается, что вся необходимая информация будет собрана к пятнице, после чего вопрос планируется вынести на рассмотрение правительства.