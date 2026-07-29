ВИДЕО, ФОТО: на пикете в поддержку НПО возник конфликт с группой противоположно настроенных молодых людей

В среду вечером у памятника Свободы собрались несколько десятков сторонников неправительственных организаций (НПО). Организаторы заявили, что акция посвящена роли НПО в обществе и выражению протеста против возможного сокращения их государственного финансирования. В то же время к памятнику пришли национально-консервативно настроенные молодые люди из движения "Латвия – латышам", которые попытались провести контракцию.