"Я буквально потеряла дар речи": пенсионерка из Видземе выиграла 250 000 евро во время хоккейного матча
Пенсионерка из Видземе выиграла 250 000 евро в моментальной лотерее во время матча сборной Латвии по хоккею. Часть денег женщина уже потратила на помощь семье - полностью погасила кредит за квартиру дочери.
Пенсионерка из Видземе выиграла 250 000 евро в моментальной лотерее Rubīns. Удачный момент оказался особенно символичным - выигрыш выпал во время матча сборной Латвии по хоккею.
"В тот вечер у сборной Латвии игра не складывалась, поэтому я решила больше не смотреть матч", - вспоминает победительница.
Вместо этого она открыла мобильное приложение Latvijas Loto и купила билет моментальной лотереи Jaunais bagāts. В ней женщина выиграла 20 евро. Часть выигрыша она решила потратить на еще один билет и выбрала Rubīns.
Открыв билет, пенсионерка увидела выигрыш в размере 250 000 евро. "Я буквально потеряла дар речи", - призналась она.
Хотя женщине и раньше удавалось выигрывать в лотереях, такой крупной суммы она совсем не ожидала.
О выигрыше пенсионерка сразу рассказала мужу. "Он волновался гораздо сильнее меня. Удивлялся, как после такого события я могу спокойно продолжать вечер", - с улыбкой вспоминает победительница.
Радость и удивление были огромными. Ни в семье, ни среди близких знакомых прежде никому не удавалось выиграть столь значительную сумму.
Больше всего женщину порадовала возможность помочь своей семье. На выигранные деньги был полностью погашен кредит за квартиру дочери, а теперь семья уже ищет более просторное жилье.
Особенно пенсионерка ценит возможность покупать лотерейные билеты в мобильном приложении Latvijas Loto. "Рядом с моим домом нет места, где можно было бы удобно купить бумажные билеты, поэтому приложение - очень удобное решение. Не нужно никуда ехать или идти", - рассказала победительница.