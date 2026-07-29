"Я буквально потеряла дар речи": пенсионерка из Видземе выиграла 250 000 евро во время хоккейного матча

Особенно пенсионерка ценит возможность покупать лотерейные билеты в мобильном приложении Latvijas Loto. "Рядом с моим домом нет места, где можно было бы удобно купить бумажные билеты, поэтому приложение - очень удобное решение. Не нужно никуда ехать или идти", - рассказала победительница.