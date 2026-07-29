Новый тренд: латвийские предприниматели начали активно брать кредиты на военную промышленность
Несмотря на рост Euribor и удорожание заемных средств, кредитование в Латвии продолжает ускоряться.
В первом полугодии объем кредитов, выданных предпринимателям, увеличился на 14%, причем кредиты получили, в частности, малые и средние предприятия. Данные Банка Латвии показывают, что объем кредитов домохозяйствам на конец июня был на 10,6% выше, чем на конец июня прошлого года. Кроме того, наблюдался резкий рост жилищного кредитования, Lsm.lv.
"В июне он составил 12,4% в годовом исчислении, и это довольно быстрый темп роста. С весны, когда процентные ставки немного выросли - в частности, увеличился Euribor, это не замедлило кредитование", - сказал экономист Банка Латвии Матисс Мирошниковс.
Но еще быстрее рос объем кредитов, выданных предприятиям: "Если годовой темп роста для домохозяйств [и] предприятий в совокупности составляет 12,4%, то для нефинансовых компаний он составляет 14,4%. Соответственно, это самый большой двигатель роста на данный момент", - сказал экономист. Рост наблюдается, в частности, в выдаче долгосрочных кредитов:
"Если в какой-то момент были опасения по поводу увеличения краткосрочных обязательств, как мы видели во время энергетического кризиса 2022, 2023 годов, то сейчас быстрее растут долгосрочные кредиты. Краткосрочные кредиты даже немного сокращаются".
Ни один сектор не занимает лидирующие позиции в кредитовании. "В настоящее время крупнейшим является сектор недвижимости, а также обрабатывающая промышленность, энергетика и различные другие услуги - будь то IT-услуги или профессиональные технические услуги. Большая часть предназначена для инвестиций, соответственно, это кредиты на срок более пяти лет", - сказал Мирошников.
SEB banka выдал на 34% больше кредитов в первом полугодии, чем за аналогичный период прошлого года. По словам руководителя отдела финансирования малых и средних предприятий SEB banka Гиртса Приде, малые и средние предприятия стали активнее привлекать кредиты:
"Мы видим, что в сегменте малых и средних предприятий, который является крупнейшим в Латвии, наблюдается очень высокий интерес к кредитам. Кроме того, по сравнению с прошлым годом рост для SEB banka составляет 27%, поэтому мы очень довольны результатом".
Изменения наблюдаются и в отраслевом кредитовании. После вторжения России в Украину предприниматели были осторожны, но сейчас вырос интерес к приобретению и модернизации производственных мощностей. Также вырос интерес к военной промышленности.