Новый тренд: латвийские предприниматели начали активно брать кредиты на военную промышленность

Ни один сектор не занимает лидирующие позиции в кредитовании. "В настоящее время крупнейшим является сектор недвижимости, а также обрабатывающая промышленность, энергетика и различные другие услуги - будь то IT-услуги или профессиональные технические услуги. Большая часть предназначена для инвестиций, соответственно, это кредиты на срок более пяти лет", - сказал Мирошников.