Ужасная авария в Мадоне: парень без прав тяжело травмировал женщину, стоявшую у багажника автомобиля
Государственная полиция Латвии задержала молодого человека по делу о серьезном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 24 июля на улице Райня в Мадоне. В результате аварии тяжелые травмы получила женщина, находившаяся возле припаркованного автомобиля Peugeot. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
По предварительной информации, мужчина 2005 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, врезался в припаркованный Peugeot. В момент столкновения у открытого багажника Peugeot находилась женщина. От удара припаркованный автомобиль отбросило на нее, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.
В аварии также пострадал пассажир Volkswagen Passat. Ему оказали медицинскую помощь, однако госпитализация не потребовалась.
В ходе расследования выяснилось, что водитель ранее уже неоднократно попадал в поле зрения Государственной полиции в связи с употреблением наркотических веществ. После ДТП его также доставили в больницу.
Кроме того, установлено, что на момент аварии в отношении водителя действовал запрет на управление транспортными средствами, то есть он не имел права садиться за руль.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
28 июля подозреваемый был задержан, а 29 июля суд удовлетворил ходатайство Государственной полиции и избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Государственная полиция напоминает, что в соответствии с законом ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.