Ужасная авария в Мадоне: парень без прав тяжело травмировал женщину, стоявшую у багажника автомобиля

По предварительной информации, мужчина 2005 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, врезался в припаркованный Peugeot. В момент столкновения у открытого багажника Peugeot находилась женщина. От удара припаркованный автомобиль отбросило на нее, в результате чего пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.