В Валке семейный врач закрыл практику и оставил без привычной помощи 1450 пациентов
В латвийских регионах семейные врачи все чаще сталкиваются с критической нехваткой медсестер и помощников. В Валке из-за невозможности найти сотрудников врач Марис Натра закрыл практику с 1450 пациентами, а в Талси его коллеге пришлось месяцами работать практически в одиночку и доплачивать медсестре из собственных средств.
Закрытие практики семейного врача из-за невозможности найти для нее роботников - это действительно чрезвычайная ситуация. Именно это произошло в Валке, где семейный врач Марис Натра был вынужден закрыть свою практику, в которой зарегистрировано 1450 пациентов, несмотря на то, что у него есть сертификат до 2030 года. Причиной такого радикального шага стало отсутствие в его практике вспомогательного персонала, то есть помощника и медсестры. Один из специалистов выбрал другое место работы - Службу неотложной медицинской помощи из-за более гибкого графика, меньшей нагрузки и более высокой зарплаты, а другая ушла в декретный отпуск, пишет Latvijas Avīze.
"Для меня это не стало неожиданностью, я заранее знал, что так будет, поэтому я сразу же начал искать новых работников и за три месяца предупредил Национальную службу здравоохранения (НСЗ), что если я не найду медиков, мне придется прекратить работу. К сожалению, до сих пор мне не удалось их найти, даже с участием самоуправления. Не то чтобы никто не подавал заявки - после размещения объявлений я получил семь заявок от местных жителей, но никто не хотел работать полный рабочий день. Только полставки или четверть, не больше", - сказал Марис Натра.
У семейного врача из Талси Мары Мелдере была похожая проблема: более полугода она не может найти медсестру для своей большой практики, обслуживающей 1600 пациентов, в которой зарегистрировано более 700 детей. Если бы не было регистратора без медицинского образования, то, как признает сама доктор, справиться в одиночку было бы невозможно, и работу пришлось бы остановить. "Наконец у меня появилась медсестра, но долгое время я действительно работала одна - делала электрокардиограммы, накладывала швы, перевязывала пациентов… Работник регистратуры помогал мне организовывать работу, отвечать на телефонные звонки и регистрировать пациентов. Без него практика была бы невозможна. Особенно в сельской местности, где катастрофическая нехватка как фельдшеров, так и медсестер. В Талси начал свою работу частный медицинский центр Rūre, который более платежеспособен, чем НСЗ, поэтому медики предпочитают это частное учреждение семейным врачам. Они также выбирают работу в Службе неотложной помощи, где зарплаты выше. Я размещала объявления в Facebook, в местной газете, обращалась в Государственную службу занятости, размещала объявления в Кулдиге и Вентспилсе, Тукумcе и других местах, и с большим трудом мне все же удалось найти медсестру", - так описала ситуацию доктор Мелдере.
Она десять лет проработала сначала врачом-резидентом в больнице, а затем семейным врачом в Германии, где подобных кадровых проблем не было. Вернувшись в Латвию, она не предвидела трудностей, которые возникнут при поиске сотрудников. Чтобы удержать медсестру на работе, врач выплачивает ей из зарплаты то, что не платила НСЗ.