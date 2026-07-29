В Валке семейный врач закрыл практику и оставил без привычной помощи 1450 пациентов

У семейного врача из Талси Мары Мелдере была похожая проблема: более полугода она не может найти медсестру для своей большой практики, обслуживающей 1600 пациентов, в которой зарегистрировано более 700 детей. Если бы не было регистратора без медицинского образования, то, как признает сама доктор, справиться в одиночку было бы невозможно, и работу пришлось бы остановить. "Наконец у меня появилась медсестра, но долгое время я действительно работала одна - делала электрокардиограммы, накладывала швы, перевязывала пациентов… Работник регистратуры помогал мне организовывать работу, отвечать на телефонные звонки и регистрировать пациентов. Без него практика была бы невозможна. Особенно в сельской местности, где катастрофическая нехватка как фельдшеров, так и медсестер. В Талси начал свою работу частный медицинский центр Rūre, который более платежеспособен, чем НСЗ, поэтому медики предпочитают это частное учреждение семейным врачам. Они также выбирают работу в Службе неотложной помощи, где зарплаты выше. Я размещала объявления в Facebook, в местной газете, обращалась в Государственную службу занятости, размещала объявления в Кулдиге и Вентспилсе, Тукумcе и других местах, и с большим трудом мне все же удалось найти медсестру", - так описала ситуацию доктор Мелдере.