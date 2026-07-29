Переименование не поможет: спецслужбы объяснили, почему не стоит ждать "возрождения" Mere
Простая смена названия не позволит сети магазинов Mere продолжить работу в Латвии. В Службе финансовой разведки объяснили, что все активы компании заморожены, а попытка обойти санкции может повлечь уголовную ответственность.
Попавшая под санкции Европейского союза сеть магазинов Mere не сможет продолжить работу в Латвии, просто сменив бренд. Об этом сообщили в Службе финансовой разведки (FID). В ведомстве пояснили, что санкции введены не против самого бренда Mere, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов. Причиной стало то, что их косвенный владелец - российский бизнесмен Сергей Шнайдер - включен в санкционный список Европейского союза.
В Латвии магазинами Mere управляют компания Latprodukti и латвийский филиал иностранной компании Valiente. В связи с введенными санкциями все активы этих юридических лиц, включая товары, предназначенные для продажи, подлежат заморозке.
В FID подчеркнули, что даже если магазины будут формально переименованы и начнут работать под другим названием, это не изменит их санкционный статус, поскольку владельцем компаний остается лицо, находящееся под санкциями ЕС.
Кроме того, европейское санкционное законодательство запрещает менять право собственности на такие компании без предварительного разрешения компетентного органа. В Латвии таким органом является Служба финансовой разведки.
Ведомство также напомнило, что законодательство ЕС прямо запрещает любые действия, направленные на обход санкций или способствующие их обходу, даже если участники подобных схем осознают лишь вероятность такого результата.
В FID подчеркнули, что попытка обойти санкции, в том числе путем использования другого юридического лица или смены торговой марки, считается нарушением санкционного режима. За нарушение целевых финансовых санкций в Латвии предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 84 Уголовного закона.
В настоящее время у FID нет информации о других торговых сетях, которых могли бы затронуть новые санкции ЕС, введенные 23 июля.
Напомним, в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза под ограничения попал владелец латвийской компании Latprodukti, управляющей сетью Mere, российский предприниматель Сергей Шнайдер. Ранее FID уже разъясняла, что санкции распространяются также на компании Latprodukti и латвийский филиал Valiente. После введения ограничений они были обязаны немедленно прекратить хозяйственную деятельность в соответствии с требованиями санкционного режима ЕС.
Тем временем Министерство экономики и инноваций Литвы 27 июля предупредило о возможных попытках обойти санкции путем смены бренда. По данным литовских властей, после закрытия связанных с российской сетью "Светофор" магазинов Mere они могут быть переименованы в магазины под брендом Ola. Заместитель министра Паулюс Петраускас заявил, что подобная схема также может рассматриваться как попытка обхода санкций.