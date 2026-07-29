Переименование не поможет: спецслужбы объяснили, почему не стоит ждать "возрождения" Mere

Попавшая под санкции Европейского союза сеть магазинов Mere не сможет продолжить работу в Латвии, просто сменив бренд. Об этом сообщили в Службе финансовой разведки (FID). В ведомстве пояснили, что санкции введены не против самого бренда Mere, а против юридических лиц, управляющих сетью магазинов. Причиной стало то, что их косвенный владелец - российский бизнесмен Сергей Шнайдер - включен в санкционный список Европейского союза.