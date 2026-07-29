Жители Латвии вернулись в магазины. Однако экономисты не советуют особо радоваться

Он отмечает, что общий индекс потребительских настроений уже несколько месяцев подряд ухудшается и в июне достиг самого низкого уровня с конца 2023 года. Это вызывает вопросы о том, можно ли считать нынешний рост розничной торговли устойчивым и сохранится ли он в ближайшие месяцы.