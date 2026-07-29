Жители Латвии вернулись в магазины. Однако экономисты не советуют особо радоваться
Несмотря на ухудшение потребительских настроений, жители Латвии продолжают активнее тратить деньги. Чем объяснить этот парадокс?
"Данные о розничной торговле за июнь свидетельствуют о том, что частное потребление становится все более важной опорой экономического роста Латвии. В то же время настроения потребителей продолжают ухудшаться, что вызывает сомнения в устойчивости этого роста", - пишет в своем комментарии главный экономист Citadele Карлис Пургайлис.
Июньские данные подтверждают, что жители Латвии все активнее возвращаются к покупкам: оборот розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,8%. Рост как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте наблюдался как в месячном, так и в годовом выражении.
"С одной стороны, этому способствует улучшение покупательной способности населения: уже несколько кварталов подряд заработные платы растут быстрее цен, в июне инфляция замедлилась, а инфляционные ожидания снизились. Однако июньское решение Европейского центрального банка повысить процентные ставки усиливает неопределенность в отношении финансовой нагрузки на домохозяйства", - подчеркивает экономист.
Он отмечает, что общий индекс потребительских настроений уже несколько месяцев подряд ухудшается и в июне достиг самого низкого уровня с конца 2023 года. Это вызывает вопросы о том, можно ли считать нынешний рост розничной торговли устойчивым и сохранится ли он в ближайшие месяцы.
"В июне расходы населения уже не ограничивались товарами повседневного спроса. Покупатели стали приобретать более широкий круг товаров, в том числе возвращаться к ранее отложенным крупным покупкам, например бытовой техники и товаров для ремонта и благоустройства жилья".
Положительным фактором является то, что рост потребления обеспечивается прежде всего увеличением заработных плат, устойчивой ситуацией на рынке труда и постепенным повышением покупательной способности, а не ростом кредитования или временным увеличением спроса на отдельные категории товаров.
"Если рынок труда останется сильным, а реальные зарплаты продолжат расти быстрее цен, жители страны, скорее всего, сохранят готовность тратить деньги и во втором полугодии, несмотря на сохраняющийся пессимизм потребителей", - подводит итог специалист.
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