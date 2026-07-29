На границе Литвы и Беларуси нелегальные мигранты начали рыть подземные туннели

Литовские пограничники обнаружили еще один недостроенный туннель, предназначенный для незаконного проникновения мигрантов из Беларуси в Литву, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Как и несколько дней назад, после проведения необходимых процессуальных действий это подземное сооружение было засыпано землей.