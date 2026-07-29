На границе Литвы и Беларуси нелегальные мигранты начали рыть подземные туннели
Литовские пограничники второй раз за несколько дней обнаружили на границе с Беларусью недостроенный подземный туннель. По версии следствия, его готовили для незаконного проникновения мигрантов на территорию Литвы.
Литовские пограничники обнаружили еще один недостроенный туннель, предназначенный для незаконного проникновения мигрантов из Беларуси в Литву, сообщила в среду Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Как и несколько дней назад, после проведения необходимых процессуальных действий это подземное сооружение было засыпано землей.
В воскресенье вечером пограничники с помощью технических средств по вибрации поверхности земли установили, что в Лаздийском районе, у государственной границы возле деревни Пяртакас, вероятно, идет строительство подземного туннеля.
Беларусь и Литву в этом месте разделяет безымянный ручей, а физический барьер, металлическая ограда и укрепление из-за нестабильного грунта установлены глубже на территории Литвы.
Увидев прибывших пограничников, на территории Беларуси скрылись около 20 иностранцев – молодых мужчин в гражданской одежде.
На берегу ручья, на территории Литвы, в 9,5 метрах от физического барьера, сотрудники СОГГЛ обнаружили недостроенный туннель длиной около 11 метров. Рядом с туннелем остались принесенные бревна, скорее всего, предназначенные для опор, выкопанный песок, внутри – ведра. Туннель не был закончен.