"Можно было отменить за один день": в эфире разгорелся спор об уроках русского языка

Во время дискуссии собеседники поспорили и о том, можно ли говорить, что изучение русского языка навязывали школьникам. Крастиньш убежден, что фактически выбора у детей не было. "Их заставляли учить русский язык. Они должны были ходить на эти уроки. Насколько мне известно, если они не посещали занятия, то не получили бы документ об окончании школы", - заявил он. Однако Сполитис утверждает, что родители могли отказаться от его изучения. "Не заставляли. Где были демонстрации латышских родителей? Покажите мне хотя бы одну такую демонстрацию", - возразил он.