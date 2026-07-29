Штраф почти 1900 евро: жителей Даугавпилса предупредили о жестких наказаниях этим летом

За распитие алкоголя в других общественных местах, а также за нахождение в состоянии опьянения, если оно нарушает общественный порядок или создает угрозу безопасности, предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро. При этом само по себе пребывание в общественном месте после употребления алкоголя не считается нарушением, если человек ведет себя спокойно.