Штраф почти 1900 евро: жителей Даугавпилса предупредили о жестких наказаниях этим летом
Муниципальная полиция Даугавпилса составила список десяти самых распространенных летних нарушений и напомнила, какая ответственность за них предусмотрена законами Латвии и обязательными правилами самоуправления.
Пьешь? Не бузи!
Одним из самых распространенных летних нарушений остается распитие алкогольных напитков в общественных местах, где это запрещено. Алкоголь разрешено употреблять, например, на открытых террасах лицензированных кафе или на территории мероприятий, где муниципалитет либо Служба государственных доходов выдали разрешение на продажу спиртного для употребления на месте.
За распитие алкоголя в других общественных местах, а также за нахождение в состоянии опьянения, если оно нарушает общественный порядок или создает угрозу безопасности, предусмотрено предупреждение или штраф до 350 евро. При этом само по себе пребывание в общественном месте после употребления алкоголя не считается нарушением, если человек ведет себя спокойно.
Не везде можно курить
Запрещено использовать сигареты, электронные сигареты и другие табачные изделия в присутствии детей, на детских площадках, остановках общественного транспорта, территориях учебных и медицинских учреждений, а также в других местах, где действуют ограничения.
За курение в неположенном месте предусмотрено предупреждение или штраф до 100 евро.
Не шуми!
Летними вечерами особое внимание уделяется соблюдению общественного порядка и тишины. Громкая музыка, крики, агрессивное или вызывающее поведение, создание опасных ситуаций могут быть квалифицированы как нарушение общественного порядка.
За это физическому лицу грозит предупреждение или штраф до 500 евро.
Не мусори!
Серьезные штрафы предусмотрены и за загрязнение окружающей среды. Окурки, упаковки от напитков, пищевые отходы, мусорные мешки, мебель или строительный мусор нельзя оставлять в непредназначенных для этого местах.
В зависимости от характера нарушения штраф может достигать 1000 евро.
За рулем - в трезвом виде
Велосипеды и электросамокаты летом становятся одним из самых популярных видов транспорта, однако управлять ими в состоянии опьянения запрещено. Если содержание алкоголя превышает 0,5 промилле, штраф зависит от степени опьянения:
- от 0,5 до 1,0 промилле - 70 евро;
- более 1,0, но не более 1,5 промилле - 120 евро;
- свыше 1,5 промилле - 170 евро.
Такой же штраф в размере 170 евро предусмотрен за управление транспортным средством под воздействием наркотических или других одурманивающих веществ, а также за отказ пройти проверку.
Береги природу
Автовладельцам также напоминают, что зеленые зоны не являются бесплатными парковками. В Даугавпилсе запрещено оставлять автомобили на территории парков, скверов, аллей, газонов и других озелененных участков, за исключением отдельных случаев, например, для работы коммунальных или оперативных служб.
За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 500 евро.
Кроме того, за стоянку вне дороги, в том числе на зеленых насаждениях или детских площадках, согласно Закону о дорожном движении предусмотрен штраф в размере 30 евро. За движение по зеленым насаждениям, не предназначенным для транспорта, штраф составляет 55 евро.
Во время отдыха на природе особое внимание следует уделять пожарной безопасности. Разводить костры разрешается только в специально оборудованных местах с соблюдением всех требований безопасности и ограничений, действующих в пожароопасный период. В зависимости от обстоятельств штраф может достигать 700 евро, а если нарушение привело к пожару - составить несколько сотен евро и более.
Собачникам на заметку
Владельцам собак напоминают, что на муниципальных пляжах Даугавпилса находиться с питомцами запрещено. Ограничение также распространяется на детские площадки, территории учебных заведений, спортивные площадки и места проведения массовых мероприятий. Исключение сделано только для собак-поводырей, собак-ассистентов, собак-терапевтов и служебных собак.
Если в результате нарушения человеку или другому животному причинен вред, штраф может достигать 1875 евро.
Рыбакам нужна лицензия
Любителям рыбалки перед выходом к водоему необходимо приобрести соответствующее разрешение и соблюдать правила лицензированного рыболовства, сезонные запреты, требования к размеру и количеству выловленной рыбы.
За нарушение правил предусмотрено предупреждение или штраф от 15 до 350 евро. Кроме того, нарушителя могут лишить права на рыбалку, ловлю раков или подводную охоту сроком до одного года.
Послушание - норма жизни
Муниципальная полиция также напоминает, что необходимо выполнять законные требования сотрудников полиции и других должностных лиц. Отказ прекратить правонарушение, воспрепятствование работе полиции, сопротивление проведению административного процесса или игнорирование законных требований могут только усугубить ситуацию.
За невыполнение законных требований должностного лица или создание препятствий его работе предусмотрено предупреждение или штраф до 700 евро.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии резко увеличили штрафы за неуважение к государственному языку - до 2000 евро.