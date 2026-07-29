Полиция призывает не собираться в Межапарке после отмены концерта Pitbull
Фото: LETA
В Риге усиливают меры безопасности после отмены концерта Pitbull.
В Латвии

Полиция призывает не собираться в Межапарке после отмены концерта Pitbull

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Государственная полиция призывает жителей не участвовать в несогласованных собраниях в Межапарке, на которые пользователей социальных сетей приглашают после отмены запланированного на сегодня концерта американского рэпера Pitbull.

В полиции напоминают, что для проведения публичного мероприятия необходимо согласование с самоуправлением. За несоблюдение установленных требований может быть предусмотрена административная ответственность.

Сегодня Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок в окрестностях Межапарка и в центре Риги.

Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 28 июля, стало известно, что концерт американского рэпера Pitbull, запланированный на среду на Большой эстраде Межапарка, отменен.

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Государственная полицияPitbull Муниципальная полицияРигаМежапарк

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