В Риге усиливают меры безопасности после отмены концерта Pitbull.
В Латвии
Сегодня 16:00
Полиция призывает не собираться в Межапарке после отмены концерта Pitbull
Государственная полиция призывает жителей не участвовать в несогласованных собраниях в Межапарке, на которые пользователей социальных сетей приглашают после отмены запланированного на сегодня концерта американского рэпера Pitbull.
В полиции напоминают, что для проведения публичного мероприятия необходимо согласование с самоуправлением. За несоблюдение установленных требований может быть предусмотрена административная ответственность.
Сегодня Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить общественный порядок в окрестностях Межапарка и в центре Риги.
Как сообщалось ранее, вечером во вторник, 28 июля, стало известно, что концерт американского рэпера Pitbull, запланированный на среду на Большой эстраде Межапарка, отменен.