"Псевдо-организации делают псевдо-работу, но получают наши деньги": Лиепниекс поддержал проверки НПО

В качестве примера Лиепниекс привел организации, которые получают значительные суммы из бюджета за административную деятельность. "Например, у нас есть такая неправительственная организация, которая получает 200 тысяч евро в год за то, что проводит 11 заседаний в кабинете министров. Они просто организуют заседания. Государственная канцелярия предоставляет помещения, рассылает электронные письма с напоминаниями, а они за это получают 200 тысяч евро в год. Это 18 тысяч евро за организацию одного заседания", - рассказал он.