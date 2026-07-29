"Псевдо-организации делают псевдо-работу, но получают наши деньги": Лиепниекс поддержал проверки НПО
Десятки миллионов евро ежегодно направляются латвийским неправительственным организациям (НПО) из государственного бюджета. Политический обозреватель Юргис Лиепниекс считает, что часть организаций необходимо проверить, поскольку их общественная польза вызывает вопросы.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер-министр Андрис Кулбергс отверг обвинения в нападках на НПО и обещал обнародовать полную информацию о распределении более 200 млн евро.
Политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс поддержал эту инициативу провести оценку государственного финансирования неправительственных организаций. По его мнению, необходимо четко разделить организации, которые действительно помогают обществу, и те, чья деятельность вызывает сомнения. Об этом Лиепниекс заявил в эфире программы "Ziņu TOP".
Эксперт подчеркнул, что в Латвии работает множество организаций, которые выполняют важную социальную функцию - помогают людям с инвалидностью, детям с тяжелыми заболеваниями, незрячим людям, пациентам с диабетом и другим группам населения.
"Прежде чем говорить об этой теме, нужно сказать, что в стране действительно очень много неправительственных организаций, которые делают отличную, важную и хорошую работу. Они помогают инвалидам, больным детям, незрячим людям, людям с диабетом. Есть множество НПО, которые действительно делают очень полезную работу", - отметил Лиепниекс.
Однако, по его словам, параллельно появились организации, которые фактически существуют только благодаря государственному финансированию. "Мы уже давно замечаем, что появились такие НПО, у которых нет никаких других доходов - нет ни одного жертвователя, ни одного спонсора, ни одного источника финансирования от общества. Они полностью живут за счет государственных денег и делают какие-то непонятные вещи, где общественный вклад совершенно не виден", - заявил обозреватель.
В качестве примера Лиепниекс привел организации, которые получают значительные суммы из бюджета за административную деятельность. "Например, у нас есть такая неправительственная организация, которая получает 200 тысяч евро в год за то, что проводит 11 заседаний в кабинете министров. Они просто организуют заседания. Государственная канцелярия предоставляет помещения, рассылает электронные письма с напоминаниями, а они за это получают 200 тысяч евро в год. Это 18 тысяч евро за организацию одного заседания", - рассказал он.
По мнению Лиепниекса, вокруг такого финансирования сформировалась целая система организаций, которые выполняют формальные функции и получают значительные средства налогоплательщиков.
"Есть целая экосистема псевдо-неправительственных организаций, которые делают псевдо-работу и получают за это огромные деньги налогоплательщиков - наши деньги. Это ненормально, это абсолютно ненормально и неправильно", - подчеркнул эксперт.
Комментируя инициативу президента о проверке сектора НПО, Лиепниекс заявил, что подобный анализ особенно актуален в условиях, когда государство говорит о необходимости экономии бюджета. "Премьер-министр абсолютно прав: особенно в нынешние времена, когда мы говорим об экономии, о том, что не хватает денег на различные первостепенные вещи, такая ситуация ненормальна и это нужно прекращать", - сказал он.
Эксперт отметил, что речь идет не о небольших суммах. По его словам, только через различные государственные программы ежегодно выделяются десятки миллионов евро. "Например, через SIF (Фонд интеграции общества) государство тратит 28 миллионов евро в год на различные проекты, большая часть которых вызывает вопросы. Еще есть финансирование через министерства - десятки миллионов, например через Министерство земледелия и другие ведомства", - рассказал Лиепниекс. По его мнению, использование этих средств требует тщательной проверки. "Это большие суммы из государственного бюджета. Речь не идет о незначительных деньгах. Эффективность использования этих средств совершенно точно должна быть пересмотрена", - заключил Юргис Лиепниекс.