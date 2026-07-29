Без дождя и до +28 градусов - какой будет погода в Латвии в четверг

Ночью ожидается переменная облачность, на западе небо будет чаще затягивать облаками. Осадков не прогнозируется, однако из-за слабого ветра в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, а в восточных районах при ясном небе - до +10...+12 градусов.