Без дождя и до +28 градусов - какой будет погода в Латвии в четверг
В четверг в Латвии ожидается сухая и теплая погода без дождя. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, а в Риге - до +25...+27 градусов.
Ночью ожидается переменная облачность, на западе небо будет чаще затягивать облаками. Осадков не прогнозируется, однако из-за слабого ветра в отдельных районах образуется туман, который ухудшит видимость. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов, а в восточных районах при ясном небе - до +10...+12 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, но сухо. Ветер останется слабым, температура воздуха опустится до +14...+16 градусов.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается. Утром местами по стране сохранится туман. Ветер продолжит дуть слабо, воздух прогреется до +23...+28 градусов, местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее. Индекс ультрафиолетового излучения будет средним.
В Риге облака временами будут закрывать небо, однако периодически появится солнце. День пройдет без дождя, температура воздуха повысится до +25...+27 градусов.