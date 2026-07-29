Велодорожка за 1,3 млн евро и гранитные плиты вместо брусчатки - что изменят на набережной

Всего на набережной 11 Ноября планируется построить около 1,1 километра велодорожки на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Она станет частью общего веломаршрута Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составит около 14 километров.