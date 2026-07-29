Велодорожка за 1,3 млн евро и гранитные плиты вместо брусчатки - что изменят на набережной
Строительство велодорожки на набережной 11 Ноября начнут с участка от Каменного моста до Железнодорожного моста. Первые работы планируется начать уже в августе.
В рамках проекта на этом участке оборудуют отделенную от автомобильного движения и пешеходного потока велодорожку, а также обновят пешеходную инфраструктуру.
Всего на набережной 11 Ноября планируется построить около 1,1 километра велодорожки на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Она станет частью общего веломаршрута Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составит около 14 километров.
Проект реализуют в два этапа. Сначала работы начнутся на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста, где предусмотрен более крупный объем строительства. Здесь появится отдельная велодорожка, изолированная от автомобилей и пешеходов.
На участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют при помощи дорожной разметки и других решений по организации движения.
Проект предусматривает и существенные улучшения для пешеходов. Возле Каменного моста оборудуют новый пешеходный переход, который обеспечит более удобный доступ к набережной со стороны улицы Калькю.
Кроме того, на участке набережной между Каменным и Железнодорожным мостами планируется обновить покрытие пешеходного променада. Существующую бетонную брусчатку заменят гранитными плитами.
После реализации проекта должен появиться непрерывный и безопасный велосипедный маршрут, соединяющий Каменный мост, Старую Ригу, велоинфраструктуру в районе Центрального рынка и велодорожку на набережной Генерала Радзиньша.
На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро с учетом НДС. Завершить строительные работы планируется в течение четырех месяцев с момента их начала.