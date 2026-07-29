Велодорожка за 1,3 млн евро и гранитные плиты вместо брусчатки - что изменят на набережной
Фото: LETA
На набережной 11 Ноября обновят не только велодорожку, но и пешеходный променад.
В Латвии

Велодорожка за 1,3 млн евро и гранитные плиты вместо брусчатки - что изменят на набережной

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Строительство велодорожки на набережной 11 Ноября начнут с участка от Каменного моста до Железнодорожного моста. Первые работы планируется начать уже в августе.

В рамках проекта на этом участке оборудуют отделенную от автомобильного движения и пешеходного потока велодорожку, а также обновят пешеходную инфраструктуру.

Всего на набережной 11 Ноября планируется построить около 1,1 километра велодорожки на участке между Вантовым и Железнодорожным мостами. Она станет частью общего веломаршрута Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до микрорайона Дарзини составит около 14 километров.

Проект реализуют в два этапа. Сначала работы начнутся на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста, где предусмотрен более крупный объем строительства. Здесь появится отдельная велодорожка, изолированная от автомобилей и пешеходов.

На участке от Вантового моста до Каменного моста движение велосипедистов организуют при помощи дорожной разметки и других решений по организации движения.

Проект предусматривает и существенные улучшения для пешеходов. Возле Каменного моста оборудуют новый пешеходный переход, который обеспечит более удобный доступ к набережной со стороны улицы Калькю.

Кроме того, на участке набережной между Каменным и Железнодорожным мостами планируется обновить покрытие пешеходного променада. Существующую бетонную брусчатку заменят гранитными плитами.

После реализации проекта должен появиться непрерывный и безопасный велосипедный маршрут, соединяющий Каменный мост, Старую Ригу, велоинфраструктуру в районе Центрального рынка и велодорожку на набережной Генерала Радзиньша.

На реализацию проекта из бюджета Риги выделено 1 285 709 евро с учетом НДС. Завершить строительные работы планируется в течение четырех месяцев с момента их начала.

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НДСКаменный мостКенгарагсКалькю11 НоябряРумбулаДарзини

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