The New York Times: Еще одна страна хотела начать военные действия против Украины

После удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море 25 июля, в результате которого погиб один член экипажа, власти Ирана рассматривали возможность нанесения ответного удара по Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Иране и западных странах. По информации издания, одним из рассматриваемых вариантов был удар по одному из украинских портов на Черном море. Кроме того, Тегеран обсуждал возможность запуска по территории Украины баллистической ракеты с маломощной боевой частью. Предполагалось, что такой удар не нанесет значительных разрушений, но станет символическим ответом на произошедшее.