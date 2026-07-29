The New York Times: Еще одна страна хотела начать военные действия против Украины
После удара Украины по иранскому судну в Каспийском море Тегеран всерьез рассматривал возможность нанесения ответного удара по украинской территории. По данным СМИ, предотвратить дальнейшую эскалацию удалось благодаря дипломатическим переговорам.
После удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море 25 июля, в результате которого погиб один член экипажа, власти Ирана рассматривали возможность нанесения ответного удара по Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Иране и западных странах. По информации издания, одним из рассматриваемых вариантов был удар по одному из украинских портов на Черном море. Кроме того, Тегеран обсуждал возможность запуска по территории Украины баллистической ракеты с маломощной боевой частью. Предполагалось, что такой удар не нанесет значительных разрушений, но станет символическим ответом на произошедшее.
Как отмечает газета, любой подобный шаг означал бы серьезную эскалацию конфликта. На фоне напряженных отношений между Киевом и Тегераном из-за тесного сотрудничества Ирана с Россией это могло привести к дальнейшему расширению войны. Однако после активных дипломатических контактов Иран решил отказаться от ответного удара, и ситуация была взята под контроль.
Во вторник министры иностранных дел Украины и Ирана провели телефонный разговор. Как сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, беседа с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи была "откровенной". "Дипломатия означает прямой разговор, даже если он сложный. Я подчеркнул, что наша цель - предотвратить ненужную эскалацию", - написал Сибига в социальной сети X.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские силы нанесли удары по двум грузовым судам в Каспийском море, которые использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.
Во время разговора с иранским министром Сибига подчеркнул, что действия Украины направлены исключительно на защиту страны от российской агрессии. "Все действия Украины преследуют единственную цель - защитить наше государство от российской агрессии и никогда не направлены против гражданских судов или мирного населения", - заявил он. Комментируя гибель гражданина Ирана в результате удара по судну, Сибига заявил, что "Россия является главной причиной всех подобных инцидентов и полностью несет ответственность за все провокации и жертвы".
В свою очередь Аббас Арагчи сообщил в X, что украинский министр заверил его: атака на иранское судно была непреднамеренной, а Киев не стремится к дальнейшей эскалации. По словам главы МИД Ирана, Тегеран также не заинтересован в обострении ситуации, однако дал понять, что любые атаки против иранских граждан или интересов страны являются неприемлемыми.
"Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или наши интересы недопустимо. Причиненный ущерб должен быть компенсирован", - заявил Арагчи.
Отношения между Украиной и Ираном остаются напряженными. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Иран передал Москве технологии производства ударных беспилотников Shahed. В свою очередь Украина оказывала поддержку странам Персидского залива, подвергавшимся атакам со стороны Ирана во время конфликта с Израилем и США.