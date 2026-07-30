Финляндия обрежет россиянам интернет-провода, ведущие на Запад
Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов связи о планах с 2027 года прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между двумя странами. Из-за этого РФ может лишиться части интернет-каналов в Европу.
Как сообщают российские СМИ, в июле 2026 года финская энергетическая компания Fingrid официально уведомила российских операторов связи о своем решении с 2027 года полностью прекратить обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи. После прекращения обслуживания кабель планируется обрезать, а сами опоры — демонтировать.
После того как в 2022 году Россия полностью остановила поставки электроэнергии в Финляндию, содержание опор исключительно ради операторов связи перестало быть выгодным как для финской Fingrid, так и для РФ.
В 2022 году у Fingrid имелось три межгосударственные линии напряжением 400 кВ и две линии 110 кВ. В 2021 г. по этим линиям в Финляндию было поставлено 9,1 ТВт·ч электроэнергии.
По сообщениям СМИ РФ, через Финляндию проходит порядка 60-70% всего зарубежного интернет-трафика российских операторов. При этом на опоры ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией. Остальные маршруты проложены вдоль железной дороги, а также включают подводные волоконно-оптические кабели. Объем зарубежного трафика в российских сетях за 2025 году вырос на 15-20%, и в июле 2026 году его доля, по экспертным оценкам, уже достигает примерно 30%. В этих условиях российские операторы ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении альтернативных маршрутов.
В РФ также отмечают, что Финляндия далеко не единственный канал международного транзита для европейской части России. Существуют маршруты через Беларусь, страны Балтии, а также подводные кабельные системы в Балтийском море. Это дает операторам возможность частично перераспределить международный трафик и увеличить загрузку альтернативных направлений.
В то же время вывод из эксплуатации части линий неизбежно снизит уровень резервирования сети и потребует серьезной перенастройки маршрутизации. Если увеличить пропускную способность на западном направлении не удастся, часть трафика, вероятнее всего, будет перенаправлена на восточные маршруты. В случае, если выпадающие мощности не будут компенсированы ни западными, ни восточными каналами, последствия могут оказаться более ощутимыми. Перегрузка отдельных участков сети способна привести к росту задержек и ухудшению качества доступа к зарубежным интернет-ресурсам, прежде всего для пользователей европейской части России.