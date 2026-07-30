Финляндия обрежет россиянам интернет-провода, ведущие на Запад

По сообщениям СМИ РФ, через Финляндию проходит порядка 60-70% всего зарубежного интернет-трафика российских операторов. При этом на опоры ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией. Остальные маршруты проложены вдоль железной дороги, а также включают подводные волоконно-оптические кабели. Объем зарубежного трафика в российских сетях за 2025 году вырос на 15-20%, и в июле 2026 году его доля, по экспертным оценкам, уже достигает примерно 30%. В этих условиях российские операторы ведут переговоры с финскими телеком-компаниями о предоставлении альтернативных маршрутов.