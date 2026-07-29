ВИДЕО: погоня по утренней Риге закончилась двумя ДТП и госпитализацией водителей
Сегодня утром, 29 июля, около 06.00 Рижская муниципальная полиция получила вызов на автозаправочную станцию, где один из мужчин вел себя агрессивно и неадекватно. Когда правоохранители прибыли по указанному адресу, подозрительный мужчина уже сел в белый автомобиль Ford.
Полицейские подошли к машине, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, однако водитель не отвечал на их вопросы и начал уезжать с территории заправки.
Сотрудники Рижской муниципальной полиции неоднократно требовали остановить автомобиль, однако водитель не подчинился. Он заехал на одну из улиц и остановился, но по-прежнему игнорировал требование выйти из машины. Тогда было решено вызвать подкрепление из Государственной полиции.
После прибытия сотрудников Госполиции водитель Ford продолжил игнорировать требования правоохранителей и снова попытался скрыться.
Во время погони мужчина грубо превышал разрешенную скорость. Он задел служебный автомобиль Государственной полиции, после чего продолжил движение. Вскоре Ford столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Audi. В результате аварии пострадали водитель Ford и водитель Audi. Оба были доставлены в медицинское учреждение с полученными травмами.
Первичная проверка не выявила алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Ford. При этом мужчину направят на медицинское освидетельствование, чтобы установить, находился ли он под воздействием наркотических веществ.
В связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями Государственная полиция начала процессы об административных правонарушениях. За неподчинение требованию остановить транспортное средство возбужден уголовный процесс. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, после аварии в автомобиле Audi правоохранители обнаружили десять блоков сигарет без акцизных марок Латвийской Республики. По этому факту также начат процесс об административном правонарушении.