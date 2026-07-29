ВИДЕО: погоня по утренней Риге закончилась двумя ДТП и госпитализацией водителей

Во время погони мужчина грубо превышал разрешенную скорость. Он задел служебный автомобиль Государственной полиции, после чего продолжил движение. Вскоре Ford столкнулся с ехавшим впереди автомобилем Audi. В результате аварии пострадали водитель Ford и водитель Audi. Оба были доставлены в медицинское учреждение с полученными травмами.