Приехавшие в Латвию украинцы смогут обменять водительские права без экзаменов

Как сообщили в Министерстве сообщения Латвии, соглашение было подписано 24 апреля в Киеве во время пленарного заседания Латвийско-украинской комиссии по сотрудничеству. Основная цель документа - упростить административные процедуры для людей, которые переезжают на постоянное место жительства или длительное время находятся в другой стране, а также повысить мобильность граждан.