Приехавшие в Латвию украинцы смогут обменять водительские права без экзаменов
С 2 сентября в Латвии вступят в силу новые правила для владельцев украинских водительских удостоверений. Обменять права на латвийские можно будет без сдачи теоретического и практического экзаменов.
С 2 сентября вступит в силу соглашение между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. Оно позволит владельцам прав, выданных в одной из двух стран, обменять их на водительское удостоверение другого государства без сдачи теоретического и практического экзаменов.
Как сообщили в Министерстве сообщения Латвии, соглашение было подписано 24 апреля в Киеве во время пленарного заседания Латвийско-украинской комиссии по сотрудничеству. Основная цель документа - упростить административные процедуры для людей, которые переезжают на постоянное место жительства или длительное время находятся в другой стране, а также повысить мобильность граждан.
В Латвии обменом водительских удостоверений будет заниматься Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD). Чтобы обменять украинское водительское удостоверение на латвийское, необходимо лично обратиться в любой региональный центр обслуживания клиентов CSDD. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и водительское удостоверение, подлежащее обмену.
Перед оформлением новых прав водитель обязан пройти обязательную медицинскую комиссию. Информация о результатах медицинского обследования будет передаваться в CSDD в электронном виде непосредственно из медицинского учреждения.
После проверки документов CSDD подтвердит действительность украинского водительского удостоверения и выдаст латвийские права с теми же категориями транспортных средств, которые указаны в украинском документе. При этом сдавать экзамены по теории или практическому вождению не потребуется.
Соглашение также определяет порядок обмена водительских удостоверений и принципы обмена персональными данными между компетентными органами Латвии и Украины.