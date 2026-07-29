В Японии создали "холодильник для человека", который спасает от изнуряющей жары
В Японии поступила в продажу необычная кабина для защиты от жары, которую производитель называет "холодильником для человека". Устройство предназначено прежде всего для строителей, работников заводов и складов, сотрудников уличных мероприятий и других людей, которым приходится долго находиться в условиях высокой температуры.
Новинка получила название Do Hiemon Box. Она представляет собой закрытую одноместную кабину высотой около двух метров, внутри которой установлен стул. Человек заходит внутрь, садится и включает систему охлаждения. Из отверстий в верхней и задней частях кабины подается воздух температурой примерно +5 градусов, направленный на голову, шею, плечи и спину.
Температура внутри самой кабины может опускаться примерно до +15 градусов. По данным компании Trusco Nakayama, благодаря этому человек может за короткое время охладить все тело, а не только отдельные его участки. Мощность охлаждения и силу воздушного потока можно регулировать, для этого предусмотрены три режима.
Чтобы человек не находился на холоде слишком долго, устройство автоматически отключается через 20 минут. Дверь удерживается магнитом и легко открывается изнутри, а прозрачная панель позволяет видеть, что происходит в кабине.
Для чего нужен "холодильник для человека"
Несмотря на необычное название, Do Hiemon Box не является бытовой техникой и не предназначен для установки в обычных квартирах. Его разработали как место для кратковременного отдыха во время сильной жары.
Производитель рассчитывает устанавливать такие кабины:
- на строительных площадках;
- на заводах и складах;
- на спортивных объектах;
- на площадках фестивалей и других уличных мероприятий;
- в местах, где сотрудники вынуждены работать под открытым солнцем.
Устройство работает от обычной японской сети напряжением 100 вольт и не требует сложных монтажных работ. Кабина весит около 293 килограммов, но благодаря колесам ее можно перемещать по территории. Она рассчитана на одного человека весом до 150 килограммов.
Сколько стоит необычная кабина
Рекомендованная цена Do Hiemon Box составляет 1,5 миллиона иен без учета налогов. Это примерно 8700 евро, однако точная сумма зависит от курса валют и условий поставки.
Компания утверждает, что устройство потребляет около 0,51 кВт⋅ч при температуре воздуха +35 градусов. Расходы на электричество оцениваются примерно в 16 иен за час работы, что, по расчетам производителя, почти вдвое меньше затрат на эксплуатацию обычного мобильного кондиционера.
Продажи кабины в Японии официально начались 1 апреля 2026 года. Ее выпуск связан с растущей обеспокоенностью из-за случаев перегрева и тепловых ударов во время жаркого сезона. В компании подчеркивают, что устройство должно использоваться как временное место для охлаждения и отдыха. При этом кабину нельзя считать заменой медицинской помощи. Если у человека появились спутанность сознания, обморок или другие признаки тяжелого теплового удара, одного охлаждения в такой установке может быть недостаточно. В подобной ситуации необходимо как можно быстрее вызвать экстренные службы.