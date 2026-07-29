В Японии создали "холодильник для человека", который спасает от изнуряющей жары

Продажи кабины в Японии официально начались 1 апреля 2026 года. Ее выпуск связан с растущей обеспокоенностью из-за случаев перегрева и тепловых ударов во время жаркого сезона. В компании подчеркивают, что устройство должно использоваться как временное место для охлаждения и отдыха. При этом кабину нельзя считать заменой медицинской помощи. Если у человека появились спутанность сознания, обморок или другие признаки тяжелого теплового удара, одного охлаждения в такой установке может быть недостаточно. В подобной ситуации необходимо как можно быстрее вызвать экстренные службы.