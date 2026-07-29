Итальянский бренд с вековой историей приходит в Балтию: в Пиньки откроется первый аутлет TRUSSARDI

TRUSSARDI – один из старейших и наиболее узнаваемых итальянских брендов. Компания была основана в 1911 году в городе Бергамо как небольшая мастерская по производству кожаных перчаток. За более чем сто лет она превратилась в международный модный дом, известный своей одеждой, аксессуарами, изделиями из кожи, парфюмерией и товарами для дома.