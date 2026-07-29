Итальянский бренд с вековой историей приходит в Балтию: в Пиньки откроется первый аутлет TRUSSARDI
В странах Балтии вскоре появится первый аутлет всемирно известного итальянского модного дома TRUSSARDI. Магазин откроется 8 августа в аутлет-центре Via Jurmala в Пиньки под Ригой.
TRUSSARDI – один из старейших и наиболее узнаваемых итальянских брендов. Компания была основана в 1911 году в городе Бергамо как небольшая мастерская по производству кожаных перчаток. За более чем сто лет она превратилась в международный модный дом, известный своей одеждой, аксессуарами, изделиями из кожи, парфюмерией и товарами для дома.
Настоящий мировой успех пришел к бренду в 1980-х и 1990-х годах. Именно тогда TRUSSARDI значительно расширил сеть магазинов и вошел в число самых престижных представителей итальянской модной индустрии. Фирменный стиль марки строится на сочетании элегантности, практичности и сдержанной роскоши, благодаря чему она сохраняет популярность уже несколько десятилетий.
В последние годы бренд переживает новый этап развития. В 2024 году TRUSSARDI вошел в состав итальянской группы Miroglio, которая объявила о масштабной программе расширения. Уже в 2026 году компания сообщила о планах открыть десять новых магазинов в разных странах Европы.
Открытие первого аутлета TRUSSARDI в странах Балтии отражает растущий интерес мировых брендов к региону. Одновременно это расширяет выбор для покупателей, предпочитающих премиальные марки по более доступным ценам.
Сам аутлет-центр Via Jurmala также активно развивается. Его стратегия соответствует европейской тенденции роста популярности аутлетов. По итогам 2024 года европейские аутлет-центры обеспечили продажи на сумму 1,45 млрд евро, а число их посетителей превысило 32 миллиона человек.
Новый магазин предложит коллекции TRUSSARDI в формате outlet и станет единственным магазином такого формата во всех странах Балтии. Открытие состоится 8 августа по адресу: Via Jurmala, улица Яуна, 12, Пиньки. Для любителей итальянской моды это станет первой возможностью приобрести продукцию легендарного бренда в официальном аутлете, не выезжая за пределы региона.