В Латвии обнаружили неприятную тенденцию относительно пенсионных накоплений населения

Как сообщает Swedbank, снизилась и доля тех, кто откладывает на пенсию значительную часть своих доходов. Сейчас не менее 5% зарплаты направляют на накопления 18% участников (в 2018 году - 28%), а не менее 10% зарплаты - лишь 5% (в 2018 году - 10%). В целом средний ежемесячный взнос в третий пенсионный уровень за восемь лет вырос всего на девять евро - с 44 до 53 евро.