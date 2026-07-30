В Латвии обнаружили неприятную тенденцию относительно пенсионных накоплений населения
В Латвии быстро растет число жителей, которые делают накопления в третьем пенсионном уровне. Однако, несмотря на существенный рост зарплат за этот период, доля доходов, направляемых на пенсионные накопления, сократилась с 4,8% до 3,5% от чистой заработной платы.
Как сообщает Swedbank, снизилась и доля тех, кто откладывает на пенсию значительную часть своих доходов. Сейчас не менее 5% зарплаты направляют на накопления 18% участников (в 2018 году - 28%), а не менее 10% зарплаты - лишь 5% (в 2018 году - 10%). В целом средний ежемесячный взнос в третий пенсионный уровень за восемь лет вырос всего на девять евро - с 44 до 53 евро.
Привычки накопления существенно различаются и в зависимости от возраста. Молодые люди направляют на пенсионные накопления сравнительно небольшую часть своих доходов. В возрасте от 18 до 21 года средний ежемесячный взнос составляет 15 евро, или 1,7% доходов, а в возрасте 22-25 лет - 20 евро, или 1,6%.
По мере взросления и роста доходов увеличиваются и суммы взносов. В возрастной группе от 26 до 35 лет средний ежемесячный взнос достигает 44 евро, или 2,2% доходов, а в возрасте от 36 до 50 лет - 58 евро, или 2,7%.
Наиболее заметный рост взносов наблюдается после 50 лет. Люди в возрасте от 51 до 64 лет в среднем перечисляют в третий пенсионный уровень 75 евро в месяц, что составляет 4,8% их доходов. После 65 лет средний ежемесячный взнос уже достигает 106 евро, или почти 10% доходов.
"Чтобы первый, второй и третий пенсионные уровни вместе могли обеспечить около 70-80% доходов, которые человек получал до выхода на пенсию, в долгосрочной перспективе желательно направлять на накопления около 10% своих доходов и сохранять эту пропорцию даже при росте заработной платы", - отмечают эксперты банка.
Как ранее писал Otkrito.lv, выходящих на пенсию в Латвии предупредили, что многим из них придется сделать тяжелый выбор.