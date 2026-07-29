В Таиланде при странных обстоятельствах пропали русские брат и сестра - их мотоцикл был разбит и закопан
В Таиланде продолжаются поиски 22-летней Дианы и ее 17-летнего брата Романа, исчезнувших при загадочных обстоятельствах. Незадолго до пропажи девушка сообщила матери о возможной слежке, а последним сообщением стало одно слово - "Urgent!".
В Таиланде уже несколько дней продолжаются поиски 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, которые бесследно исчезли ранним утром 26 июля в Паттайе. По данным полиции и родственников, около четырех часов утра брат и сестра выехали из дома на одном мотоцикле. Через несколько минут с телефона Дианы матери пришло единственное тревожное сообщение: "Urgent!" ("Срочно!"). После этого оба перестали выходить на связь, а их телефоны отключились. Последняя геолокация была зафиксирована примерно в 200 метрах от дома, после чего сигнал исчез.
Перед исчезновением девушка говорила о слежке
Особое внимание следствия привлекли обстоятельства, предшествовавшие исчезновению. По словам матери, незадолго до отъезда Диана рассказала, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания. Девушка призналась, что ей кажется, будто за ней кто-то следит. Именно после этого она отправила сообщение "Urgent!" и связь оборвалась.
Камеры видеонаблюдения подтвердили, что Диана и Роман действительно покинули дом на мотоцикле около четырех часов утра. Позднее появились сообщения, что другие камеры могли зафиксировать их в районе трассы №7 вместе с двумя неизвестными мужчинами. Однако официального подтверждения этой информации от полиции пока нет. Сообщения основаны на публикациях СМИ со ссылкой на неофициальные источники.
Родители сразу обратились в полицию Паттайи. К поискам подключились волонтеры, проживающие в Таиланде российские соотечественники и десятки местных жителей. Проверяются записи с камер видеонаблюдения, обследуются предполагаемые маршруты движения, больницы и другие возможные места нахождения пропавших.
Кто-то закопал мотоцикл
29 июля в деле появился первый существенный след. В лесном массиве Хуай Яй недалеко от Паттайи был обнаружен закопанным мотоцикл Honda ADV150, на котором, по данным родственников, Диана и Роман выехали из дома в ночь исчезновения. По информации местных СМИ, транспортное средство найдено в разбитом состоянии - на месте были обнаружены его части.
Находку уже осмотрели сотрудники тайской полиции. Район, где обнаружили мотоцикл, оцеплен, а следователи проводят дополнительный осмотр местности в поисках новых улик. Пока правоохранительные органы не сообщают, свидетельствуют ли повреждения мотоцикла о дорожно-транспортном происшествии или они могли возникнуть при иных обстоятельствах.
Поиски продолжаются
Мать молодых людей неоднократно обращалась через социальные сети ко всем, кто мог находиться в Паттайе в ночь исчезновения, с просьбой предоставить записи с автомобильных видеорегистраторов и камер наблюдения, подчеркивая, что даже незначительная деталь может оказаться решающей.
Семья Дианы и Романа переехала из Тюменской области в Таиланд несколько лет назад и постоянно проживает в Паттайе. По данным различных источников, они живут там около пяти-семи лет.
На данный момент официальных версий исчезновения правоохранительные органы Таиланда не озвучивали. В СМИ и социальных сетях обсуждаются различные предположения - от несчастного случая до возможного преступления. Отдельные публикации также связывают исчезновение с районом трассы №7, через который, по словам местных жителей, иногда проходят маршруты нелегальной перевозки людей к границам соседних государств. Однако эти сведения не подтверждены следствием, и полиция пока не сообщала о наличии доказательств, подтверждающих какую-либо из этих версий.