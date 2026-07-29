В Таиланде при странных обстоятельствах пропали русские брат и сестра - их мотоцикл был разбит и закопан

В Таиланде уже несколько дней продолжаются поиски 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, которые бесследно исчезли ранним утром 26 июля в Паттайе. По данным полиции и родственников, около четырех часов утра брат и сестра выехали из дома на одном мотоцикле. Через несколько минут с телефона Дианы матери пришло единственное тревожное сообщение: "Urgent!" ("Срочно!"). После этого оба перестали выходить на связь, а их телефоны отключились. Последняя геолокация была зафиксирована примерно в 200 метрах от дома, после чего сигнал исчез.