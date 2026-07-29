ФОТО: Ринкевич встретился с генерал-губернатором Австралии впервые за 35 лет отношений между странами
Фото: flickr.com/valstsprezidents
В Риге состоялась историческая встреча президента Латвии и генерал-губернатора Австралии.
В Латвии

ФОТО: Ринкевич встретился с генерал-губернатором Австралии впервые за 35 лет отношений между странами

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин. Стороны обсудили сотрудничество в сфере экономики, обороны, технологий и дальнейшую поддержку Украины. Визит стал первым подобным за 35 лет дипломатических отношений между двумя странами.

29 июля президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с генерал-губернатором Австралийского Союза Сэм Мостин, которая находится с официальным визитом в Латвии с 28 по 30 июля. Визит проходит по приглашению латвийской стороны и стал первым официальным визитом генерал-губернатора Австралии в Латвию за 35 лет дипломатических отношений между двумя странами.

Фото: flickr.com/valstsprezidents
Ринкевич принял Сэм Мостин - Латвия и Австралия намерены расширять сотрудничество.
Ринкевич принял Сэм Мостин - Латвия и Австралия намерены расширять сотрудничество.

«Несмотря на географическую удаленность, Латвия и Австралия являются государствами, разделяющими общие ценности. Нас также объединяет латвийская община в Австралии. В этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами», - заявил президент Эдгар Ринкевич.

Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества в сфере экономики, культуры, науки, оборонной промышленности, а также взаимодействие в международных организациях. Отдельное внимание было уделено геополитической ситуации в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также дальнейшей поддержке Украины.

«Латвия высоко ценит твердую позицию Австралии в отношении российской агрессии, в том числе в вопросах санкций, а также ее значительную поддержку Украины», - подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил успешное сотрудничество университетов двух стран в области передовых материалов, сенсорных технологий, искусственного интеллекта, квантовых технологий и других стратегически важных направлений.

По словам главы государства, экономическое сотрудничество между Латвией и Австралией также демонстрирует положительную динамику. После открытия посольства Латвии в Канберре активизировались контакты между компаниями двух стран, особенно в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта и оборонной промышленности, в частности производства беспилотников.

Ринкевич отметил, что дополнительный импульс развитию экономических связей могло бы придать подписание соглашения об избежании двойного налогообложения между Латвией и Австралией.

Кто такая Сэм Мостин

Сэм Мостин занимает должность генерал-губернатора Австралии с 1 июля 2024 года. Она стала 28-м генерал-губернатором страны и второй женщиной в истории Австралии на этом посту. Мостин является представителем короля Карла III и выполняет конституционные и церемониальные функции. До назначения она работала в бизнесе и общественном секторе, возглавляла и входила в руководство организаций в сферах спорта, культуры, климатической политики и благотворительности.

Темы

АвстралияЭдгар РинкевичЛатвия

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