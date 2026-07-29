ФОТО: Ринкевич встретился с генерал-губернатором Австралии впервые за 35 лет отношений между странами

Сэм Мостин занимает должность генерал-губернатора Австралии с 1 июля 2024 года. Она стала 28-м генерал-губернатором страны и второй женщиной в истории Австралии на этом посту. Мостин является представителем короля Карла III и выполняет конституционные и церемониальные функции. До назначения она работала в бизнесе и общественном секторе, возглавляла и входила в руководство организаций в сферах спорта, культуры, климатической политики и благотворительности.