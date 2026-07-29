ФОТО: Ринкевич встретился с генерал-губернатором Австралии впервые за 35 лет отношений между странами
Президент Латвии Эдгар Ринкевич принял в Рижском замке генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин. Стороны обсудили сотрудничество в сфере экономики, обороны, технологий и дальнейшую поддержку Украины. Визит стал первым подобным за 35 лет дипломатических отношений между двумя странами.
29 июля президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с генерал-губернатором Австралийского Союза Сэм Мостин, которая находится с официальным визитом в Латвии с 28 по 30 июля. Визит проходит по приглашению латвийской стороны и стал первым официальным визитом генерал-губернатора Австралии в Латвию за 35 лет дипломатических отношений между двумя странами.
«Несмотря на географическую удаленность, Латвия и Австралия являются государствами, разделяющими общие ценности. Нас также объединяет латвийская община в Австралии. В этом году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами», - заявил президент Эдгар Ринкевич.
Во время встречи стороны обсудили двусторонние отношения, перспективы сотрудничества в сфере экономики, культуры, науки, оборонной промышленности, а также взаимодействие в международных организациях. Отдельное внимание было уделено геополитической ситуации в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, а также дальнейшей поддержке Украины.
«Латвия высоко ценит твердую позицию Австралии в отношении российской агрессии, в том числе в вопросах санкций, а также ее значительную поддержку Украины», - подчеркнул Ринкевич.
Президент также отметил успешное сотрудничество университетов двух стран в области передовых материалов, сенсорных технологий, искусственного интеллекта, квантовых технологий и других стратегически важных направлений.
Delighted to welcome the Governor-General of Australia, Her Excellency Sam Mostyn, to Riga Castle. This is the first-ever visit by the Australian Governor-General to Latvia. We are like-minded nations and there is good cooperation in many fields. Welcome! 🇱🇻 🤝 🇦🇺 pic.twitter.com/gvMlyE4uky— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 29, 2026
По словам главы государства, экономическое сотрудничество между Латвией и Австралией также демонстрирует положительную динамику. После открытия посольства Латвии в Канберре активизировались контакты между компаниями двух стран, особенно в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта и оборонной промышленности, в частности производства беспилотников.
Ринкевич отметил, что дополнительный импульс развитию экономических связей могло бы придать подписание соглашения об избежании двойного налогообложения между Латвией и Австралией.
Кто такая Сэм Мостин
Сэм Мостин занимает должность генерал-губернатора Австралии с 1 июля 2024 года. Она стала 28-м генерал-губернатором страны и второй женщиной в истории Австралии на этом посту. Мостин является представителем короля Карла III и выполняет конституционные и церемониальные функции. До назначения она работала в бизнесе и общественном секторе, возглавляла и входила в руководство организаций в сферах спорта, культуры, климатической политики и благотворительности.