Концерт Pitbull в Риге все-таки может состояться в другой день?

В Biļešu serviss подчеркивают, что как только появится точная информация, владельцы билетов будут уведомлены по электронной почте, указанной при покупке. Кроме того, соответствующее сообщение будет опубликовано на сайте bilesuserviss.lv, где также появится информация о дальнейшей судьбе мероприятия и, при необходимости, о порядке возврата денежных средств за билеты.