Концерт Pitbull в Риге все-таки может состояться в другой день?
Несмотря на отмену концерта Pitbull в Межапарке, окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис заявил, что организаторы рассматривают возможность переноса выступления, а владельцы билетов смогут либо дождаться новой даты, либо вернуть деньги в течение 14 дней.
Пока еще сохраняется вероятность, что отмененный концерт американского рэпера Pitbull, который должен был состояться в среду на Большой эстраде Межапарка, будет перенесен на другую дату. Об этом после встречи с Центром защиты прав потребителей (PTAC) и организаторами мероприятия сообщил агентству LETA министр экономики Латвии Виктор Валайнис.
"После разговора с организаторами можно сказать, что возможность переноса концерта пока сохраняется. Однако совершенно ясно, что сегодня он уже не состоится", - подчеркнул министр.
По словам Валайниса, у владельцев билетов есть два варианта. В соответствии с законом они могут в течение 14 дней со дня отмены концерта потребовать возврат денег за билеты либо дождаться возможного объявления организаторов о новой дате выступления. В случае переноса ранее приобретенные билеты останутся действительными.
Директор Центра защиты прав потребителей Заига Лиепиня добавила, что PTAC будет следить за развитием ситуации и продолжит сотрудничество с компанией, предоставившей услугу. По ее словам, на данный момент взаимодействие с организаторами проходит конструктивно, а все действия соответствуют требованиям законодательства.
Ранее PTAC призвал покупателей следить только за официальной информацией, которую публикуют организатор концерта и оператор по продаже билетов. Также зрителям рекомендуется сохранить билеты и документы, подтверждающие оплату. Если деньги не будут возвращены в установленный срок или возникнут другие вопросы, потребителям следует сначала письменно обратиться к организатору, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в досудебном порядке.
Компания Biļešu serviss сообщает, что организатор мероприятия продолжает работу над разрешением ситуации и ведет переговоры о возможных вариантах дальнейшего развития событий. Один из рассматриваемых вариантов - перенос мероприятия, однако окончательное решение пока не принято.
В Biļešu serviss подчеркивают, что как только появится точная информация, владельцы билетов будут уведомлены по электронной почте, указанной при покупке. Кроме того, соответствующее сообщение будет опубликовано на сайте bilesuserviss.lv, где также появится информация о дальнейшей судьбе мероприятия и, при необходимости, о порядке возврата денежных средств за билеты.
Как уже сообщалось, вечером 28 июля стало известно, что концерт Pitbull, запланированный на 29 июля в Межапарке, отменен.
Организаторы объяснили отмену "техническими проблемами, возникшими во время монтажа концертной инфраструктуры". По их словам, оставшегося времени оказалось недостаточно, чтобы устранить неисправности безопасным способом и в соответствии с техническими стандартами проведения мероприятия.
Организаторы пообещали направить владельцам билетов дополнительную информацию о дальнейших действиях по электронной почте. Концерт должен был пройти в рамках нового мирового тура Pitbull "I'm Back".
Pitbull является одним из самых успешных исполнителей современной поп- и хип-хоп-сцены. На его счету миллиарды прослушиваний, сотни золотых и платиновых сертификатов, а также такие мировые хиты, как Give Me Everything, Timber, International Love и Fireball.
Музыкальная карьера артиста началась в начале 2000-х годов. В своем творчестве он сочетает хип-хоп, поп-музыку, латиноамериканские и танцевальные ритмы, а среди его творческих партнеров были Дженнифер Лопес, Шакира, Gipsy Kings, Рики Мартин и Энрике Иглесиас.