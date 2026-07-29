Wildberries готова бежать из России в Казахстан - подальше от украинских дронов
После серии ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries компания начала искать крупные складские помещения в Казахстане, рассчитывая обезопасить часть своей инфраструктуры от новых атак.
Материнская компания российской торговой платформы Wildberries - RWB - после серии атак беспилотников на свои логистические центры в России рассматривает возможность аренды складских помещений в Казахстане. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, компания ищет складские площади общей площадью около 100 000 квадратных метров. Другой источник утверждает, что из-за ограниченного предложения RWB готова арендовать практически все достаточно крупные складские комплексы, доступные в Казахстане. Таким образом компания рассчитывает защитить часть своей логистической инфраструктуры от новых атак беспилотников.
В самой RWB сообщили, что уже строят в Казахстане два крупных логистических центра.
Украинские удары по логистическим центрам и складам Wildberries начались 18 июля. В результате атак пострадали объекты компании в ряде российских регионов, включая Санкт-Петербург, Московскую область, Тамбовскую и Воронежскую области, а также Ставропольский и Краснодарский края. По оценке "Коммерсанта", повреждения получили около 8% площадей логистических объектов Wildberries.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти удары законной целью для Вооруженных сил Украины, заявив, что через Wildberries продаются товары, предназначенные для ведения войны. При этом Россия регулярно наносит удары по логистическим центрам украинской службы доставки "Новая почта".
Ранее Otkrito.lv сообщал, что сегодня ночью крупный склад российского маркетплейса Wildberries в Рязани загорелся после атаки украинских беспилотников.