Wildberries готова бежать из России в Казахстан - подальше от украинских дронов

По словам одного из собеседников издания, компания ищет складские площади общей площадью около 100 000 квадратных метров. Другой источник утверждает, что из-за ограниченного предложения RWB готова арендовать практически все достаточно крупные складские комплексы, доступные в Казахстане. Таким образом компания рассчитывает защитить часть своей логистической инфраструктуры от новых атак беспилотников.