Министр обороны: в Латвии школьники должны уметь управлять беспилотниками
Технологии беспилотников становятся неотъемлемой частью современной войны, поэтому латвийских школьников и участников движения "Яунсардзе" будут активнее обучать управлению дронами и основам работы с такими системами. Об этом заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис во время посещения Центра "Яунсардзе".
Особое внимание в ходе визита было уделено внедрению обучения управлению беспилотными летательными аппаратами как в движении "Яунсардзе", так и в программе курса государственной обороны, который преподается в школах.
Министр обсудил с руководством центра сотрудничество с учебным центром беспилотных систем Drone House, который занимается подготовкой и повышением квалификации инструкторов "Яунсардзе". Благодаря этому сотрудничеству инструкторы получают современные теоретические и практические знания, которые затем передают участникам движения и школьникам, изучающим курс государственной обороны.
По словам Райвиса Мелниса, движение "Яунсардзе" и курс государственной обороны стали важной основой укрепления устойчивости общества и безопасности государства. Они не только воспитывают у молодежи патриотизм и чувство гражданской ответственности, но и дают практические навыки, необходимые в современных условиях.
Центр "Яунсардзе" является государственным учреждением, находящимся в подчинении министра обороны. Его задача - привлекать молодежь к системе всеобъемлющей государственной обороны, развивать гражданское самосознание и патриотизм, обучать вопросам национальной безопасности, улучшать физическую подготовку молодых людей и формировать навыки, необходимые для защиты страны.
Кроме того, центр сотрудничает с общественными организациями, фондами и молодежными объединениями как в Латвии, так и на международном уровне в сфере организации курса государственной обороны и движения "Яунсардзе".