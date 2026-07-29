Министр обороны: в Латвии школьники должны уметь управлять беспилотниками

По словам Райвиса Мелниса, движение "Яунсардзе" и курс государственной обороны стали важной основой укрепления устойчивости общества и безопасности государства. Они не только воспитывают у молодежи патриотизм и чувство гражданской ответственности, но и дают практические навыки, необходимые в современных условиях.