Forum Cinemas получит кинотеатр Cinamon в Akropole Alfa - сделку одобрили
В Риге меняется расстановка сил на рынке кинотеатров. Совет по конкуренции разрешил Forum Cinemas взять под управление кинотеатр Cinamon в торговом центре Akropole Alfa, посчитав, что это поможет сохранить конкуренцию, а не ослабит ее.
16 июля 2026 года Совет по конкуренции Латвии (KP) разрешил компании Forum Cinemas Latvia OU приобрести права пользования активами кинотеатра Cinamon в торговом центре Akropole Alfa. Речь идет о получении прав аренды помещений, принадлежащих компании DELTA PROPERTY, где сейчас работает кинотеатр Cinamon.
И Forum Cinemas, и Cinamon занимаются показом фильмов, продажей сопутствующих товаров (закусок, напитков, сувениров), сдачей кинозалов в аренду для мероприятий и размещением рекламы в кинотеатрах. Forum Cinemas работает в Риге, а Cinamon - в Риге и Лиепае.
При рассмотрении сделки Совет по конкуренции оценивал ее влияние прежде всего на рынок многозальных кинотеатров в Риге. Хотя анализировались также рынки кинорекламы, продажи сопутствующих товаров и аренды помещений, отдельное исследование этих направлений не проводилось, поскольку они напрямую связаны с кинопоказом и не повлияли бы на итоговые выводы.
KP изучил структуру рынка, позиции участников сделки, возможные последствия для конкуренции и вероятные сценарии развития рынка в случае, если сделка не состоится.
Совет пришел к выводу, что покупка не приведет к существенному снижению конкуренции. Несмотря на то что после сделки исчезнет прямая конкуренция между Forum Cinemas и Cinamon, само по себе это не создаст доминирующего положения на рынке.
Также KP оценил риск возможного согласованного поведения крупнейших операторов кинотеатров после сделки. Хотя структура рынка станет более симметричной, анализ показал, что вероятность негативных последствий для конкуренции остается низкой.
При рассмотрении альтернативных сценариев Совет по конкуренции оценил возможность появления в помещениях Akropole Alfa нового оператора кинотеатра. Однако имеющаяся информация не позволила считать такой вариант реалистичным.
Наиболее вероятными были признаны два других сценария:
- помещения кинотеатра в Akropole Alfa какое-то время вообще не использовались бы для кинопоказов;
- помещения перешли бы компании Apollo Kino.
В первом случае число многозальных кинотеатров в Риге сократилось бы, что привело бы к уменьшению конкуренции. Во втором случае лидер рынка Apollo Kino еще больше усилил бы свои позиции, получив дополнительный кинотеатр. Кроме того, KP учел планы Apollo Kino по дальнейшему расширению в Риге, что могло бы еще сильнее укрепить его рыночное положение.
Поэтому Совет по конкуренции пришел к выводу, что нынешняя сделка даже более благоприятна для конкуренции, чем наиболее вероятные альтернативные сценарии. После ее завершения на рынке останутся два крупных конкурирующих оператора многозальных кинотеатров с более сопоставимыми рыночными позициями.
В результате KP решил, что сделка не приведет к созданию или усилению доминирующего положения ни на одном из рынков, где работают ее участники, и разрешил ее проведение.
В Совете по конкуренции напомнили, что сделки по слиянию и поглощению, соответствующие критериям закона, требуют предварительного согласования. Такой контроль необходим для того, чтобы концентрация рынка не ограничивала выбор потребителей и не приводила к росту цен в долгосрочной перспективе.