Forum Cinemas получит кинотеатр Cinamon в Akropole Alfa - сделку одобрили

В первом случае число многозальных кинотеатров в Риге сократилось бы, что привело бы к уменьшению конкуренции. Во втором случае лидер рынка Apollo Kino еще больше усилил бы свои позиции, получив дополнительный кинотеатр. Кроме того, KP учел планы Apollo Kino по дальнейшему расширению в Риге, что могло бы еще сильнее укрепить его рыночное положение.