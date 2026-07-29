Из-за визита высокопоставленного лица в центре Риги ограничили движение транспорта

До 17:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам улицы Театра на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также на левой стороне бульвара Аспазияс на протяжении 50 метров от улицы Театра в направлении улицы Калькю.