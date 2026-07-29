Из-за визита высокопоставленного лица в центре Риги ограничили движение транспорта
Во время официального визита генерал-губернатора Австралии Сэм Мостин в ряде районов центра Риги будут введены ограничения движения транспорта, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы.
До 17:00 30 июля будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по обеим сторонам улицы Театра на участке от бульвара Аспазияс до улицы Вальню, а также на левой стороне бульвара Аспазияс на протяжении 50 метров от улицы Театра в направлении улицы Калькю.
Сегодня с 7:00 до 22:00 остановка и стоянка транспорта запрещены на площади Пилс, на участке улицы Пилс от Полю гате до площади Пилс, а также на участке улицы Маза Пилс от Даугавас гате до площади Пилс.
С 7:00 до 12:00 нельзя останавливаться и парковаться:
- на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица на участке длиной 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Смилшу;
- на левой стороне бульвара Аспазияс на участке длиной 50 метров от улицы Калькю в сторону улицы Театра;
- на площади Свободы.
С 7:00 до 15:00 остановка и стоянка также запрещены на правой стороне бульвара Бривибас от здания Рижского окружного суда до улицы Элизабетес.
При необходимости движение транспорта будет ограничено или временно перекрыто:
- на перекрестке площади Пилс и улицы Торня у здания Банка Латвии;
- на перекрестке площади Пилс и улицы Цитаделес;
- на перекрестке Полю гате и улицы Пилс;
- на площади Пилс;
- у Полю гате и Даугавас гате;
- на площади Свободы.
30 июля с 7:00 до 17:00 остановка и стоянка транспорта будут запрещены по адресу площадь Яниса Розенталя, 1.
При необходимости движение также могут ограничить или временно перекрыть на площади у здания Латвийской национальной библиотеки (бульвар Узварас, 2), а также на левой стороне улицы Калнциема на участке от улицы Слокас до улицы Какту.
Движение общественного транспорта и пешеходов возле объектов, которые посетит австралийская делегация, будет регулироваться по мере необходимости.