После смертельной драки в Приекуле всех вооруженных полицейских Латвии начнут проверять на алкоголь
После громкой трагедии в Приекуле, где пьяный полицейский насмерть избил человека, МВД Латвии решило ужесточить контроль за сотрудниками.
После резонансного случая в Приекуле, где находившийся вне службы полицейский в состоянии сильного алкогольного опьянения смертельно избил мужчину, МВД Латвии решило ужесточить внутренний контроль. Для части сотрудников Государственной полиции будут введены обязательные утренние проверки на алкоголь. Об этом в эфире Латвийского радио сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава.
По его словам, после трагедии руководство Южнокурземского участка Государственной полиции обязали представить объяснения о том, какие меры принимаются для предотвращения употребления алкоголя сотрудниками. Из полученных ответов министр сделал вывод, что регулярные проверки на алкоголь ранее не являлись обычной практикой.
В результате принято решение ввести новые, более строгие требования. В частности, полицейские, которые ежедневно носят табельное оружие и управляют служебными автомобилями, перед началом каждой смены будут проходить обязательный алкотест.
Домбрава также не исключил, что начатая служебная проверка в Южнокурземском участке может завершиться сменой его руководства.
Министр отметил, что расследование самой трагедии продолжается. Подозреваемый находится под арестом, а уголовное дело передано в Бюро внутренней безопасности, которое проводит досудебное расследование. По словам Домбравы, независимо от обстоятельств произошедшего сам факт того, что сотрудник полиции находился в общественном месте с уровнем алкоголя в крови более двух промилле, является абсолютно недопустимым.
Премьер-министр Андрис Кулбергс, комментируя происшествие в эфире TV3, также назвал случившееся недопустимым, однако подчеркнул, что не считает этот случай свидетельством масштабных системных проблем или распространенной практики употребления алкоголя среди сотрудников полиции.
Трагедия произошла в минувшие выходные во время праздника города Приекуле. Между несколькими людьми возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников получил тяжелые травмы. Прибывшие медики Службы неотложной медицинской помощи пытались его спасти, однако мужчина скончался уже в машине скорой помощи.
Курземский районный суд избрал задержанному полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации агентства LETA, арестованный - младший инспектор Государственной полиции Андис Силниекс, который выполнял функции сотрудника подразделения реагирования. Погибшим оказался преподаватель Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы "Дизайн одежды". Известно, что Силниекс служил в полиции с сентября 2022 года и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности. Как ранее сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс, после задержания подозреваемый заявил следователям, что не помнит обстоятельств произошедшего.