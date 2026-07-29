После смертельной драки в Приекуле всех вооруженных полицейских Латвии начнут проверять на алкоголь

Курземский районный суд избрал задержанному полицейскому меру пресечения в виде заключения под стражу. По информации агентства LETA, арестованный - младший инспектор Государственной полиции Андис Силниекс, который выполнял функции сотрудника подразделения реагирования. Погибшим оказался преподаватель Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна, руководитель образовательной программы "Дизайн одежды". Известно, что Силниекс служил в полиции с сентября 2022 года и ранее не привлекался к дисциплинарной ответственности. Как ранее сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс, после задержания подозреваемый заявил следователям, что не помнит обстоятельств произошедшего.