Rail Baltica могут достроить только к 2045 году
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что проект Rail Baltica в его нынешнем виде нельзя считать устойчивым. По его словам, проект требует серьезных изменений как в системе управления, так и в технических решениях.
В эфире передачи TV3 "900 sekundes" Андрис Кулбергс сообщил, что в ближайшие недели правительство получит отчет независимых международных экспертов, которые ранее не были связаны ни с проектом Rail Baltica, ни с его подрядчиками.
По словам премьера, специалисты изучили опыт других европейских стран и подготовили предложения по совершенствованию управления проектом, сокращению строительных расходов и дальнейшему развитию железнодорожной магистрали.
Кулбергс отметил, что предварительные выводы консультантов во многом совпадают с выводами парламентской комиссии по расследованию реализации Rail Baltica.
По оценке экспертов, если продолжать строительство без изменений, латвийский участок Rail Baltica будет завершен только к 2045 году. При этом общая стоимость проекта может вырасти не до 7-10 млрд евро, как предполагалось ранее, а до 24 млрд евро.
По словам премьера, одним из главных выводов экспертов стала необходимость изменить систему управления проектом и пересмотреть подход к строительству основной железнодорожной линии.
Кулбергс также подчеркнул, что всем странам Балтии по-прежнему не хватает значительной части финансирования для завершения Rail Baltica.
"У всех стран существует финансовая дыра. Нам самим придется финансировать проект, но переложить все эти расходы на плечи налогоплательщиков нереально", - заявил он.
Премьер выразил сомнение, что необходимые средства удастся найти в государственных бюджетах, особенно на фоне растущих расходов на оборону и другие приоритетные направления.
Отдельные дискуссии, по словам Кулбергса, ожидаются и по поводу технических требований проекта. Он считает, что предусмотренная проектом максимальная скорость движения поездов до 249 км/ч существенно увеличивает стоимость строительства. "Стоят ли эти десять минут экономии времени того, чтобы мы переплачивали миллиарды?" - заявил премьер-министр.