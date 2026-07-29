PTAC сделал важное заявление после отмены концерта Pitbull
После отмены концерта Pitbull Центр защиты прав потребителей (PTAC) выступил с важным разъяснением для тысяч зрителей. Ведомство напомнило, в какие сроки организаторы обязаны вернуть деньги за билеты и что делать, если этого не произойдет.
Согласно Закону о защите прав потребителей, в случае отмены мероприятия покупателям должны вернуть полную стоимость билетов. Возврат средств должен быть произведен не позднее чем через 14 дней со дня отмены концерта.
PTAC призывает следить за официальной информацией, публикуемой организатором концерта и продавцом билетов, а также сохранить все документы, связанные с покупкой билетов, включая подтверждение оплаты.
Если деньги не будут возвращены в установленный срок или возникнут другие проблемы, потребителям рекомендуется сначала в письменной форме обратиться к организатору мероприятия, чтобы попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.
В PTAC подчеркнули, что будут внимательно следить за соблюдением прав потребителей и рекомендуют следить за дальнейшими официальными сообщениями ведомства.
Директор PTAC Зайга Лиепиня отметила, что отмена концерта принесла неудобства и разочарование тысячам людей, однако права покупателей в подобных ситуациях четко защищены законом. "Потребители имеют право получить обратно деньги, уплаченные за билет. Мы призываем внимательно следить за информацией организатора и при необходимости использовать предусмотренные законом механизмы защиты своих прав", - заявила Лиепиня.