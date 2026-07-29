Теперь наличие лекарств в аптеках Латвии можно проверить онлайн

Чтобы получить информацию, необходимо открыть карточку нужного препарата в Реестре лекарственных средств и перейти в раздел "Упаковки лекарственного средства". Если нажать на количество доступных упаковок, откроется окно поиска, где можно указать интересующий город или край. Для более детального поиска предусмотрен переход на сайты аптечных сетей. Зеленая галочка отображается, если препарат есть хотя бы в одной аптеке.