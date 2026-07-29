Новая тенденция в Латвии: люди все чаще ищут подработку даже при стабильной работе
Несмотря на рост зарплат, все больше жителей Латвии задумываются о дополнительных источниках дохода. Причина далеко не всегда кроется в нехватке денег на повседневную жизнь. Для многих подработка становится способом чувствовать себя увереннее, откладывать средства на будущее и легче справляться с неожиданными расходами.
По данным Центрального статистического управления, в 2025 году средняя брутто-зарплата в стране достигла 1815 евро в месяц, а средняя зарплата "на руки" составила 1346 евро. Однако есть важный нюанс: медианная нетто-зарплата, которая более точно отражает реальные доходы населения, составила всего 1117 евро. Это означает, что половина работающих жителей Латвии получает меньше этой суммы.
Именно поэтому разговоры о том, что "зарплаты растут", далеко не всегда совпадают с ощущениями людей. Для значительной части населения увеличение доходов не успевает за ростом цен и изменением финансовых потребностей.
Подработка перестала быть признаком финансовых проблем
Статистика показывает, что интерес к дополнительной работе продолжает расти. По данным Eurostat, в 2025 году сразу 5,2% занятых жителей Латвии работали более чем в одном месте. Это выше среднего показателя по Европейскому союзу, который составляет 4,1%.
По информации Центрального статистического управления, в прошлом году подработку в Латвии имели около 45,5 тысячи человек.
При этом речь далеко не всегда идет о второй полноценной работе. Напротив, большинство выбирает гибкие варианты занятости. Почти 40% людей с дополнительным заработком работают на подработке не более десяти часов в неделю, а еще более четверти – от 11 до 20 часов. Такая занятость позволяет получать дополнительный доход без необходимости увольняться с основной работы или кардинально менять привычный образ жизни.
Не только ради оплаты счетов
Как отмечает руководитель отдела по работе с клиентами компании по подбору персонала Workis Байба Розентале, сегодня дополнительный заработок все чаще становится инструментом финансовой гибкости.
По ее словам, люди не стремятся отказаться от стабильной работы. Скорее, они хотят иметь возможность заработать больше в периоды, когда расходы возрастают или меняются жизненные обстоятельства.
В течение года финансовые приоритеты могут существенно меняться. Одни копят деньги на отпуск, другие готовятся к началу учебного года, третьи планируют ремонт квартиры или замену автомобиля. Для многих дополнительный доход становится способом достичь этих целей быстрее, не прибегая к кредитам.
Финансовая подушка становится новой нормой
Эксперты отмечают, что после нескольких лет высокой инфляции отношение жителей к личным финансам изменилось. Все больше людей стремятся иметь накопления на случай непредвиденных обстоятельств и заранее создавать финансовую "подушку безопасности".
Поэтому дополнительная работа сегодня воспринимается уже не как крайняя необходимость, а как элемент разумного финансового планирования.
Хотя для многих латвийских семей одной зарплаты по-прежнему достаточно для повседневных расходов, желание иметь дополнительный источник дохода становится все более распространенным. Возможность заработать больше без отказа от основной работы позволяет чувствовать себя увереннее и легче адаптироваться к меняющимся жизненным обстоятельствам.