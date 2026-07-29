Новая тенденция в Латвии: люди все чаще ищут подработку даже при стабильной работе

При этом речь далеко не всегда идет о второй полноценной работе. Напротив, большинство выбирает гибкие варианты занятости. Почти 40% людей с дополнительным заработком работают на подработке не более десяти часов в неделю, а еще более четверти – от 11 до 20 часов. Такая занятость позволяет получать дополнительный доход без необходимости увольняться с основной работы или кардинально менять привычный образ жизни.