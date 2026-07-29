После трагической гибели девушки обнаружены более 100 наркотайников в Юрмале и Елгаве - обвиняется гражданин Индии
После смерти 21-летней Луизы Бергмане от передозировки наркотиками полиция Латвии раскрыла масштабную схему распространения запрещенных веществ. В ходе расследования были обнаружены 103 тайника с MDMA и LSD, а дело передано в прокуратуру.
После случая, произошедшего 24 сентября прошлого года, когда в Кулдигскую больницу была доставлена девушка с отравлением наркотическими веществами, Государственная полиция задержала мужчину - гражданина Индии и провела необходимые следственные действия в рамках уголовного процесса.
В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего из незаконного оборота изъяты 390 таблеток MDMA и 151 бумажный квадратик, пропитанный LSD. Расследование завершено, уголовное дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.
24 сентября прошлого года в Кулдигскую больницу поступила молодая женщина, у которой было диагностировано отравление наркотическими веществами. В связи с произошедшим Государственная полиция возбудила уголовное дело. В ходе расследования были задержаны две молодые женщины и один мужчина - гражданин Индии, которому была избрана мера пресечения в виде ареста.
При обыске по месту жительства одной из задержанных в Кулдиге были обнаружены и изъяты семь свертков из фольги с высушенной растительной массой зеленовато-коричневого цвета, предположительно марихуаной, семь электронных сигарет без акцизных марок, наличные деньги и одна пачка сигарет без акцизной марки Латвии.
Во время обыска по месту жительства второй задержанной в Вентспилсе были обнаружены одна таблетка, предположительно MDMA, и две сигареты с запахом, характерным для марихуаны. Уголовный процесс в отношении этой женщины был завершен в начале текущего года.
В автомобилях, которыми пользовался задержанный гражданин Индии, а также по месту его жительства в Вентспилсе были обнаружены и изъяты наркотические и психотропные вещества, которые он хранил с целью сбыта. Изъяты 197 таблеток MDMA, 270,4334 грамма высушенной марихуаны, 0,1157 грамма кокаина и 0,0875 грамма кетамина.
Продолжая расследование, полиция установила, что задержанный создавал тайники с наркотиками. Всего правоохранители обнаружили 103 закладки, расположенные в лесных массивах Юрмалы и Елгавы. Из тайников изъяты 193 таблетки MDMA и 151 бумажный квадратик с LSD.
Тайники находились в лесах микрорайонов Слока, Каугури, Лиелупе, Яундубулты и Дзинтари в Юрмале, а также в лесном массиве возле улицы Ригас и на пойменных лугах Свете в Елгаве.
Следствие установило, что задержанный передал одной из женщин, задержанных в Вентспилсе, таблетки, которые она затем продала двум девушкам в Кулдиге - каждой по одной таблетке. Сотрудники Следственного отдела Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции назначили судебные экспертизы для установления причины смерти девушки, поступившей в Кулдигскую больницу в сентябре прошлого года.
В ходе расследования установлено, что в тот вечер обе девушки употребили по одной таблетке MDMA и марихуану. Однако в организме погибшей были обнаружены и другие наркотические и психотропные вещества, о наличии которых на начальном этапе расследования известно не было.
Смерть 21-летней Луизы Бергмане наступила в результате комбинированного отравления каннабиноидами, амфетамином, метамфетамином и MDMA, осложнившегося отеком головного мозга, его набуханием и вклинением ствола мозга. Учитывая, что в организме девушки уже находились другие наркотические и психотропные вещества, тяжелые последствия и наступление смерти нельзя напрямую связать с действием именно той таблетки, которая через посредников была приобретена у задержанного мужчины.
Ранее задержанный гражданин Индии не был судим. В ходе расследования также установлено, что он не действовал в составе организованной группы и не совершал преступления совместно с другими лицами.
Сразу после задержания его вид на жительство в Латвии был аннулирован, что означает его последующее выдворение из страны. Однако на протяжении всего расследования мужчина находился под стражей и сотрудничал со следствием.
Следственный отдел Северокурземского участка Курземского регионального управления Государственной полиции завершил расследование уголовного дела по факту незаконного хранения наркотических и психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере.
Согласно Уголовному закону Латвии, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором сроком до трех лет. Окончательное наказание определит суд.
Ранее сообщалось, что после смерти молодой женщины от передозировки в Кулдиге и срочной транспортировки ее сердца в Ригу общество задалось вопросом: можно ли использовать органы таких доноров, и как регулируется трансплантация в Латвии.