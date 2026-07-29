В центре Риги на полгода перекроют важную улицу - что изменится

Чтобы повысить безопасность движения и обновить покрытие одной из исторических улиц центра Риги, в этом году начнется реконструкция улицы Гертрудес на участке от улицы Александра Чака до улицы Кришьяня Барона. Строительные работы планируется начать в августе, срок их выполнения составит шесть месяцев.