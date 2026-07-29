В центре Риги на полгода перекроют важную улицу - что изменится
В центре Риги вскоре начнется масштабный ремонт еще одной важной улицы. Уже в августе строители выйдут на улицу Гертрудес, где в течение полугода будут менять покрытие, благоустраивать территорию и вводить серьезные ограничения движения.
Чтобы повысить безопасность движения и обновить покрытие одной из исторических улиц центра Риги, в этом году начнется реконструкция улицы Гертрудес на участке от улицы Александра Чака до улицы Кришьяня Барона. Строительные работы планируется начать в августе, срок их выполнения составит шесть месяцев.
В рамках проекта обновят покрытие проезжей части и тротуаров, сохранив исторический облик улицы Гертрудес. Также благоустроят общественное пространство - установят новые скамейки и велопарковки, высадят деревья.
Для повышения безопасности движения в зонах перекрестков оборудуют приподнятые пешеходные переходы. Во время строительства также приведут в порядок коммуникации предприятия Rīgas ūdens.
Чтобы ускорить работы и сократить период неудобств для жителей, часть ремонта планируется проводить в ночное время.
На время строительства будут введены существенные ограничения движения и изменения в организации транспорта. Водителей и пешеходов призывают внимательно следить за установленными дорожными знаками и указателями.
Общая стоимость проекта составляет 1 243 373 евро с НДС. Из этой суммы 251 630 евро профинансирует Rīgas ūdens, еще 991 743 евро выделит Рижское самоуправление из инвестиционной программы.