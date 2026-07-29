Жара на один день - когда Латвия окажется в эпицентре летнего тепла
После нескольких сравнительно прохладных дней в Латвию ненадолго вернется летняя жара. Уже в пятницу столбики термометров местами поднимутся до +31 градуса, однако долго такая погода не продержится.
В четверг и пятницу ожидается переменная облачность, вероятность осадков будет небольшой. Однако во второй половине дня в пятницу в Курземе, а затем и в других районах страны возрастет вероятность дождей и гроз.
Самая высокая температура ожидается в Земгале - в четверг воздух может прогреться до +28 градусов, а в пятницу - до +31.
С субботы в Латвии станет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, осадков будет немного, однако различные метеомодели пока дают неодинаковые сценарии развития погоды.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших двух недель температура воздуха в Латвии будет близкой к климатической норме или немного ниже нее. Количество осадков также ожидается примерно на уровне многолетних средних значений.