Россия объявила Павла Дурова в международный розыск и обвинила в "содействии терроризму"
Российские власти предъявили основателю Telegram и "ВКонтакте" Павлу Дурову обвинение по уголовной статье о содействии террористической деятельности. Предпринимателя объявили в международный розыск, утверждает Федеральная служба безопасности России.
По версии ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, групповые чаты и автоматизированные боты, которые якобы использовались украинскими спецслужбами для подготовки террористических актов и массовых убийств на территории России.
Российские силовики также связали обвинения против Дурова с работой сервиса знакомств "Дайвинчик", действующего внутри Telegram. В ФСБ утверждают, что сотрудники украинских спецслужб якобы создавали там анкеты девушек и под их видом знакомились с молодыми россиянами.
После установления контакта пользователей, по версии ведомства, пытались вовлекать в противоправную деятельность. Российские спецслужбы заявляют, что молодых людей якобы склоняли к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, поджогам объектов инфраструктуры и другим преступлениям.
ФСБ сообщила о 46 задержанных
По данным ФСБ, с июля 2025 года в 16 российских регионах были задержаны 46 пользователей сервиса "Дайвинчик". Силовики подозревают их в выполнении заданий, которые якобы поступали от представителей украинских спецслужб.
В ведомстве утверждают, что среди предполагаемых заданий были нападения на полицейских и поджоги. При этом подробные материалы отдельных уголовных дел, доказательства связи задержанных с украинскими структурами и судебные решения по всем упомянутым эпизодам публично не представлены.
Независимого подтверждения заявлений ФСБ о деятельности украинских спецслужб через "Дайвинчик" также пока нет. Украинская сторона эти обвинения на момент публикации не комментировала.
В чем обвиняют Павла Дурова
Как утверждают российские государственные информагентства, Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Ранее сообщалось, что расследование ведется по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России.
Фактически российские спецслужбы возлагают на основателя Telegram ответственность за то, что платформа якобы не заблокировала вовремя каналы, чаты и боты, которыми могли пользоваться организаторы преступлений.
Из опубликованных заявлений ФСБ при этом неясно, направлялись ли администрации Telegram конкретные требования об удалении перечисленных ресурсов, когда именно они были отправлены и получала ли компания сведения, достаточные для их блокировки.
Также пока неизвестно, вынес ли российский суд решение о заочном аресте Дурова. Формулировка о международном розыске сама по себе не означает, что Интерпол согласился разыскивать предпринимателя или опубликовал в отношении него красное уведомление.
Уголовное дело появилось еще зимой
О расследовании действий Дурова в рамках дела о содействии террористической деятельности российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ сообщили еще 24 февраля 2026 года. Тогда официального сообщения о предъявлении обвинения и международном розыске не было.
Сам Дуров подтвердил, что российские власти возбудили против него уголовное дело. Он связал происходящее с попытками ограничить доступ россиян к Telegram и усилить государственный контроль над перепиской пользователей.
В апреле Дуров сообщил, что получил повестку на допрос в статусе подозреваемого. По словам предпринимателя, документ отправили по адресу его прежнего места жительства в Санкт-Петербурге. (dp.ru)
Теперь, согласно новому заявлению ФСБ, статус Дурова изменился - ему официально предъявили обвинение, после чего объявили в международный розыск.
Telegram все сильнее ограничивают в России
Конфликт между Павлом Дуровым и российскими властями продолжается много лет. В 2018 году Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram после отказа передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.
Полностью ограничить работу мессенджера тогда не удалось, а в 2020 году власти формально отказались от блокировки. После начала полномасштабной войны против Украины Telegram стал одной из главных информационных платформ в России.
Через мессенджер работают российские государственные ведомства, пропагандистские каналы, военные блогеры, оппозиционные проекты и независимые СМИ. Одновременно российские власти постепенно усиливают давление на платформу и обвиняют ее в недостаточном удалении запрещенного контента.
Сам Дуров утверждает, что российское уголовное дело используется как предлог для ограничения Telegram и подавления свободы слова. Представители мессенджера пока публично не прокомментировали новые заявления ФСБ, международный розыск и обвинения, связанные с сервисом "Дайвинчик".