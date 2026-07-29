Россия объявила Павла Дурова в международный розыск и обвинила в "содействии терроризму"

В ведомстве утверждают, что среди предполагаемых заданий были нападения на полицейских и поджоги. При этом подробные материалы отдельных уголовных дел, доказательства связи задержанных с украинскими структурами и судебные решения по всем упомянутым эпизодам публично не представлены.