После атаки украинских дронов загорелся склад Wildberries в Рязани
Крупный склад российского маркетплейса Wildberries в Рязани загорелся после атаки украинских беспилотников. Это уже не первый подобный удар по логистической инфраструктуре компании за последние недели. В результате нового инцидента на складе вспыхнул масштабный пожар, а работа объекта была нарушена.
По данным российских властей и компании, возгорание началось после ночной атаки беспилотников. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых над складом поднимаются густые клубы черного дыма.
Это уже очередной удар по объектам Wildberries. С середины июля украинские беспилотники атаковали несколько логистических центров компании в разных регионах России. По оценкам, повреждения затронули около 10% складских мощностей маркетплейса. Ранее в результате одной из атак погибли сотрудники компании, после чего Wildberries объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.
Украина заявляет, что рассматривает логистическую инфраструктуру Wildberries как часть системы, которая поддерживает российскую экономику и, по утверждению Киева, косвенно способствует обеспечению военных нужд.
На фоне серии атак Кремль сообщил, что следит за ситуацией вокруг крупнейшего российского онлайн-ритейлера. Российские власти рассматривают различные варианты поддержки компании и продавцов, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате ударов.