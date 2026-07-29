После атаки украинских дронов загорелся склад Wildberries в Рязани

Это уже очередной удар по объектам Wildberries. С середины июля украинские беспилотники атаковали несколько логистических центров компании в разных регионах России. По оценкам, повреждения затронули около 10% складских мощностей маркетплейса. Ранее в результате одной из атак погибли сотрудники компании, после чего Wildberries объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим.