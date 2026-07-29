"Это не попытка успокоить людей". Глава Минобороны Латвии оценил угрозу нападения России

При этом Мелнис считает, что в будущем Россия восстановит свои вооруженные силы. Именно поэтому НАТО также усиливает собственные армии, чтобы они были способны сдержать и, при необходимости, разгромить противника, не позволив реализовать подобные планы. "Но можем ли мы залезть в голову Путину? Нет. Мы должны быть готовы, и именно поэтому готовим наши силы как к возможным провокациям, так и к защите государства", - добавил министр.