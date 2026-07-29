"Это не попытка успокоить людей". Глава Минобороны Латвии оценил угрозу нападения России
Прямое военное нападение России на страны НАТО в настоящее время невозможно, поскольку Москва увязла в войне против Украины и не способна вести боевые действия сразу на двух фронтах. Об этом заявил министр обороны Латвии Райвис Мелнис, подчеркнув, что речь идет не о попытке успокоить общество, а об оценке реальной военно-стратегической ситуации.
В интервью агентству LETA министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил, что Россия увязла в войне против Украины. Украинские силы успешно наносят удары по российской логистике и уничтожают объекты в глубине территории, что не позволяет России развивать наступательные операции. Поэтому, считает Мелнис, сейчас Москва не способна начать прямое военное нападение на страны НАТО.
Министр пояснил, что для масштабной атаки России пришлось бы перебросить войска из Украины, сформировать ударные группировки у границ стран Балтии и только затем начинать наступление. Такие приготовления НАТО обнаружило бы заранее. Кроме того, подобный шаг дал бы Украине гораздо больше возможностей для проведения собственных операций, чего Россия сейчас не может себе позволить.
"Может ли Россия позволить себе воевать на два фронта? Это была бы стратегическая ошибка. Уже само вторжение в Украину стало стратегической ошибкой и просчетом. Поэтому в ближайшее время Россия не сможет сделать ничего подобного. И я говорю это не только для того, чтобы успокоить людей", - подчеркнул министр.
Говоря о возможных провокациях со стороны России, Мелнис отметил, что они происходят уже сейчас. В качестве примера он привел нелегальную миграцию. По его словам, возможны и другие виды гибридных провокаций, однако армия и службы внутренних дел готовы к реагированию.
"Если появятся признаки угрозы, мы готовы действовать. Здесь не будут разгуливать "зеленые человечки", так же как не будут беспрепятственно летать дроны. Если появится дрон - мы его уничтожим. Если появятся "зеленые человечки", службы внутренних дел и Служба государственной безопасности либо задержат их, либо нейтрализуют. И правоохранительные органы, и Национальные вооруженные силы находятся в готовности, чтобы пресекать подобные провокации", - заявил министр.
При этом Мелнис считает, что в будущем Россия восстановит свои вооруженные силы. Именно поэтому НАТО также усиливает собственные армии, чтобы они были способны сдержать и, при необходимости, разгромить противника, не позволив реализовать подобные планы. "Но можем ли мы залезть в голову Путину? Нет. Мы должны быть готовы, и именно поэтому готовим наши силы как к возможным провокациям, так и к защите государства", - добавил министр.