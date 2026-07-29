"Готовились полгода - и все зря". Соцсети захлестнула волна разочарования после отмены концерта Pitbull в Риге

Во вторник вечером организаторы сообщили, что во время подготовки к шоу была выявлена техническая проблема со сценической конструкцией. Исправить ее в оставшееся время оказалось невозможно, поэтому концерт пришлось отменить. Все обладатели билетов получили информацию о возврате средств. При этом ранее концерт был полностью распродан, а Pitbull должен был выступить в Межапарке при участии Lil Jon.