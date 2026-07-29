"Готовились полгода - и все зря". Соцсети захлестнула волна разочарования после отмены концерта Pitbull в Риге
Отмена концерта Pitbull в Риге буквально за день до выступления стала одной из самых обсуждаемых тем в латвийских соцсетях. Поклонники, многие из которых заранее купили билеты, забронировали гостиницы, взяли выходные или приехали из других городов и стран, признаются, что до сих пор не могут поверить в случившееся. Хотя организаторы объяснили отмену проблемами со сценой и невозможностью гарантировать безопасность, далеко не все готовы принять такое объяснение.
Во вторник вечером организаторы сообщили, что во время подготовки к шоу была выявлена техническая проблема со сценической конструкцией. Исправить ее в оставшееся время оказалось невозможно, поэтому концерт пришлось отменить. Все обладатели билетов получили информацию о возврате средств. При этом ранее концерт был полностью распродан, а Pitbull должен был выступить в Межапарке при участии Lil Jon.
Однако в Threads и других соцсетях практически сразу началась бурная дискуссия. Общий тон комментариев - разочарование, недоумение и недоверие.
Многие пишут, что не понимают, как проблему удалось обнаружить лишь за несколько часов до открытия площадки.
"В Латвии можно рекламировать концерт целый год, а за день до него отменить из-за технических причин? Это был самый ожидаемый концерт этого лета."
Не меньше вопросов вызывает сама версия о неисправности сцены. Пользователи напоминают, что подобные конструкции регулярно используются на европейских гастролях.
"Сцена не имеет никакого отношения к Латвии. Она ездит по всей Европе."
Некоторые считают, что безопасность действительно должна оставаться абсолютным приоритетом, даже если это означает отмену долгожданного шоу.
"К сожалению, слишком многие не понимают рисков. Если произошла техническая неисправность, которую невозможно устранить за оставшиеся часы, никакой концерт не стоит человеческих жизней."
Но гораздо больше людей задаются вопросом, почему проблему выявили настолько поздно.
"Неужели нельзя было понять это раньше? Если бы были плохие погодные условия - сильный ветер или ливень, это можно было бы объяснить. Но здесь совсем другая ситуация."
Особенно болезненно отмену восприняли те, кто долго готовился к поездке.
"Мы месяцами ждали этот концерт, планировали вечер, поездку, гостиницу, выбирали одежду. Очень грустно."
Некоторые пользователи признаются, что им трудно поверить именно в официальную причину отмены.
"Я не верю, что проблема только в сцене. Такое ощущение, что нам чего-то не договаривают."
В обсуждениях также звучат сравнения с другими масштабными концертами. Один из пользователей отметил, что сцена для выступления Prāta Vētra строилась заранее в течение недели и неоднократно проверялась, тогда как в случае с концертом Pitbull о проблемах стало известно буквально в последний момент.
Впрочем, находятся и те, кто призывает не искать теории заговора. По мнению некоторых пользователей, если бы существовала возможность оперативно устранить неисправность или заменить конструкцию, организаторы сделали бы это, ведь отмена полностью распроданного концерта означает для них огромные финансовые и репутационные потери.