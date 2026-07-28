Полностью распроданный концерт Pitbull в Риге отменили за день до шоу

Для обслуживания многотысячной аудитории в Межапарке готовились дополнительные меры. Зрителей планировали направлять к площадке по двум разным маршрутам - A и B, которые были указаны на билетах. Это должно было сократить очереди и облегчить вход более чем 40 тысячам посетителей.