Полностью распроданный концерт Pitbull в Риге отменили за день до шоу
Концерт всемирно известного американского рэпера Pitbull, который должен был состояться 29 июля на Большой эстраде Межапарка в Риге, отменен. Решение было принято буквально накануне выступления из-за технических проблем, возникших во время монтажа концертной инфраструктуры.
Новость стала особенно болезненной для поклонников артиста, поскольку шоу было полностью распродано. Организаторы ожидали более 40 тысяч зрителей из Латвии, других стран Балтии и Европы. Из-за огромного числа посетителей для концерта даже разработали специальную систему распределения людских потоков у входов.
Как сообщило концертное агентство FBI, оставшегося времени оказалось недостаточно, чтобы безопасно устранить возникшие проблемы и обеспечить соответствие площадки необходимым стандартам технической реализации мероприятия.
"С большим сожалением сообщаем, что из-за технических проблем, возникших во время монтажа концертной инфраструктуры, концерт Pitbull, запланированный на 29 июля на Большой эстраде Межапарка в Риге, отменен", - заявили организаторы.
Выступление проходило бы в рамках европейского тура Pitbull "I'm Back". Специальным гостем концерта должен был стать американский рэпер и продюсер Lil Jon. Согласно опубликованному расписанию, двери площадки планировали открыть в 17.00, после чего перед зрителями должны были выступить DJ Disko Drew, Lil Jon и сам Pitbull.
Из-за исключительного спроса билеты на шоу закончились еще за несколько месяцев до даты концерта. Организаторы заранее предупреждали поклонников не покупать их через социальные сети, сайты объявлений и другие непроверенные каналы из-за риска столкнуться с подделками.
Для обслуживания многотысячной аудитории в Межапарке готовились дополнительные меры. Зрителей планировали направлять к площадке по двум разным маршрутам - A и B, которые были указаны на билетах. Это должно было сократить очереди и облегчить вход более чем 40 тысячам посетителей.
Теперь владельцам билетов необходимо проверить электронную почту. Концертное агентство сообщило, что каждому покупателю направлена информация о дальнейших действиях и доступных вариантах.
Отмена одного из крупнейших концертов этого лета затронула не только жителей Латвии. Значительная часть зрителей собиралась приехать в Ригу из Литвы, Эстонии и других европейских стран, поэтому многие поклонники уже могли забронировать гостиницы, транспорт и поездки в латвийскую столицу.