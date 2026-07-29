Латвию ждет приятный летний день с температурой до +25 градусов

Днем на востоке страны облаков будет мало, а на западе их количество окажется переменным. Сохранится преимущественно слабый ветер западного направления, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов, на побережье Курземе будет примерно на градус прохладнее.