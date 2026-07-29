После дождей в Латвии установится сухая и теплая погода.
В Латвии
Сегодня 08:10
Латвию ждет приятный летний день с температурой до +25 градусов
В среду в Латвии установится сухая и по-летнему теплая погода. Воздух прогреется до +25 градусов, при этом на побережье Курземе будет немного прохладнее.
Днем на востоке страны облаков будет мало, а на западе их количество окажется переменным. Сохранится преимущественно слабый ветер западного направления, осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до +21...+25 градусов, на побережье Курземе будет примерно на градус прохладнее.
В Риге облака временами будут закрывать небо, однако дождя не принесут. Продолжит дуть слабый юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +23...+25 градусов.