Дороже денег: Янис неделю ищет украденный мотоцикл, который собирал вместе с отцом

Уже неделю Янис живет надеждой вновь увидеть свой красный мотоцикл. Вечером 21 июля он оставил его во дворе дома № 40 на улице Залвес, где парковал всегда. Утром молодой человек обнаружил, что мотоцикла Honda на месте больше нет, сообщает Degpunktā.