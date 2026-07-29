Дороже денег: Янис неделю ищет украденный мотоцикл, который собирал вместе с отцом
Жителю Риги требуется помощь неравнодушных людей. В микрорайоне Шампетерис у него украли мотоцикл, который служил не только повседневным транспортом, но и использовался для участия в соревнованиях. В течение последней недели молодой человек предпринимал различные попытки найти мотоцикл, однако пока они не принесли результата.
Уже неделю Янис живет надеждой вновь увидеть свой красный мотоцикл. Вечером 21 июля он оставил его во дворе дома № 40 на улице Залвес, где парковал всегда. Утром молодой человек обнаружил, что мотоцикла Honda на месте больше нет, сообщает Degpunktā.
Сначала Янис надеялся, что друзья решили над ним подшутить и где-то спрятали транспортное средство. Однако вскоре выяснилось, что мотоцикл был украден.
Осматривая окрестности, примерно в 500 метрах от дома он заметил следы, оставленные мотоциклом, и понял, что его увезли, предварительно откатив вручную.
Мотоциклу более 30 лет. Он использовался для спортивных развлечений, поэтому на корпусе были заметны различные царапины и вмятины. Янис подчеркивает, что транспортное средство имеет для него скорее большую сентиментальную, чем материальную ценность.
Янис вместе с отцом подготовил этот мотоцикл для занятий зимним видом спорта - скиджорингом. На этом мотоцикле ему даже удалось занять второе место на соревнованиях.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении изображенного на фотографиях мотоцикла с государственным регистрационным номером TG-4531, просят связаться с Государственной полицией по номеру 112.